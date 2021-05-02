اغتيال مسؤول كونغولي أثناء الصلاة في مسجد شرقي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اغتيل مسؤول كونغولي بالرصاص، مساء السبت، أثناء أدائه الصلاة في مسجد في بيني، المدينة الواقعة في شرق البلاد.

وقال آلواز مبوارارا المسؤول في مدينة بيني، لوكالة الأنباء الفرنسية، إنّ "الشيخ على أمين قتل أثناء أدائه صلاة العشاء ما بين الساعة 19:30 والساعة 20:00 (17:30-18:00 بتوقيت جرينتش)".

وأضاف أنّ "أفراد عصابة أتوا وأطلقوا النار عليه أثناء صلاة العشاء" في هذه الأمسية الرمضانية.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 قتل أكثر من ألف مدني في مدينة بيني ومحيطها (مقاطعة شمال كيفو)، في هجمات اتّهمت السلطات تنظيم "القوات الديمقراطية المتحالفة" بالوقوف خلفها.

وقُتل أشخاص آخرون، السبت، في منطقة بيني في هجمات جديدة قالت السلطات إنّ "القوات الديموقراطية المتحالفة" نفّذتها، من دون أن تتّضح في الحال حصيلة القتلى.

و"القوات الديموقراطية المتحالفة" هي تنظيم مسلّح نواته متمرّدون متطرفون أتوا قبل ربع قرن من أوغندا واعتبرتهم الولايات المتّحدة مؤخراً "منظمة إرهابية" تابعة لتنظيم داعش.

وكان رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي، الذي زار قصر الإليزيه الثلاثاء، طلب المساعدة من فرنسا لمحاربة "القوات الديموقراطية المتحالفة" التي قال عنها إنّها جماعة إرهابية مسلّحة.

ومساء الجمعة، أعلن تشيسكيدي حالة الطوارئ في إقليمي إيتوري ونورث كيفو الشرقيين بسبب تفاقم العنف.

وأسفرت أحداث العنف عن سقوط مئات القتلى هذا العام وتشريد أكثر من 1.5 مليون.

ومنذ بداية العام أدى تصاعد هجمات المليشيات المسلحة والعنف بين جماعات متناحرة إلى سقوط أكثر من 300 قتيل منذ بداية العام في الوقت الذي تواجه فيه القوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة صعوبات لتحقيق الاستقرار في المنطقة الغنية بالمعادن.