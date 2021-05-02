شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ماء النعناع مع القرفة والليمون.. يحمى من الجفاف والأمراض فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعتقد أن مكيفات الهواء والمراوح والمبردات كافية للتغلب على الحرارة فقد تكون مخطئًا بعض الشيء، حيث دائمًا ما يوصى الخبراء بضرورة شرب المياه وتناول الأطعمة والمشروبات الباردة التي يمكن أن تحافظ على رطوبة أجسامنا الداخلية، كل واحد منا يستهلك كميات من الماء والعصائر والمشروبات الأخرى خلال فصل الصيف، ولعل أحد خيارات المشروبات الشائعة هو الماء المنكه، وهو عبارة عن نقع أنواع من التوابل والأعشاب والفواكه وغيرها فى الماء العادى والهدف منها التخلص من السموم فى الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "فوود تى فى".

إضافة النكهات الطبيعية لا يجعل الماء منعشًا فحسب بل يضيف أيضًا عناصر غذائية متعددة إلى نظامك الغذائي ويمكن للأشخاص الذين يستمتعون بطعم الليمون إضافة شريحة من الليمون أيضًا إلى الماء كل ما عليك فعله هو أخذ زجاجة ماء وإضافة هذه المكونات إليها واحتفظ بها بجانبك، واشرب منها طوال اليوم، كما يمكنك إعادة ملء الزجاجة أيضًا مع الاحتفاظ بالأعشاب والبهارات كما هى.

ولعل أحد النكهات الطبيعية التى يمكن إضافتها للماء هى القرفة والنعناع مع الليمون من أجل الانتعاش والحفاظ على رطوبة الجسم فى الصيف، تعرف على الفوائد الصحية لهذا المشروب:

1- النعناع هو أحد مضادات الأكسدة القوية

فهو يساعد على التخلص من السموم من الجسم وإدارة مستويات السكر في الدم، وخلال فصل الصيف يساعد النعناع على الهضم جيدًا والتخلص من الانتفاخ غير المرغوب فيه.

2- القرفة لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات

قد تساعد القرفة فى تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض الموسمية وتجنب المخاطر الصحية الأخرى لأنها تُعزز مناعة الجسم.

3- الليمون غني بفيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة

والتي تساعد على منع أضرار الجذور الحرة والجفاف خلال فصل الصيف والسيطرة على ارتفاع درجات الحرارة.

4- إلى جانب ذلك، توصف هذه العناصر الثلاثة دائمًا بأنها تساعد فى فقدان الوزن خاصة خلال فصل الصيف.