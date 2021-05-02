مصر تحذر المواطنين من الأسبوعين المقبلين: كورونا "بالحجم العائلي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمصر.

وأوضح المسؤول حديثه، بأن مصر تحتفل هذه الفترة بمجموعة من المناسبات الدينية كعيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، وكل هذه الاحتفالات حال عدم اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا خلالها، سيترتب عليها زيادة أعداد الإصابات بشكل أكبر بكثير من الفترة الحالية.





وتابع: "لا بد من أخذ الهند والتحورات التي حدثت للفيروس فيها بعين الاعتبار، خاصة وأنهم فتحوا البلاد وتخلوا عن الإجراءات الوقائية واحتلفوا بمناسبات دينية، دون الأخذ بالاعتبار وجود فيروس كورونا مما نتج عنه زيادة إصابات وتحورات الفيروس بشكل أخطر من الفيروس الأصلي، حسب "الوطن" المصرية.

وأشار المصدر إلى أن الفيروس في الموجة الثالثة يهاجم كل أجهزة الجسم، كما أنه فيروس "بالحجم العائلي"، أي يصيب عائلات بأكملها، ويمكن لشخص واحد أن يصيب عائلة، ووجدنا ذلك بالفعل في الحالات التي وردت للوزارة.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة المصرية المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مطمئنة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، وأنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم.



