شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أمان عالي الخطورة من HP .. حدث جهازك فورًا إذا كان من هذه الموديلات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة HP للأجهزة الكترونية وأجهزة الكومبيوتر عن ثغرات أمنية في بعض أجهزتها التي تستخدم كروت الشاشة إنفيديا NVIDIA® GPU Display Driver.
وصنفت هذه الثغرات من المستوى عالي الخطورة، والتي تسمح بصلاحيات كبيرة للمخترق وتنفيذ التعليمات البرمجية بشكل إلزامي ورفض الخدمة أو الاستجابة والكشف عن المعلومات والعاملة جميعها بنظام ويتدوز 10.
وكشفت إتش بي عن الموديلات أو الأنواع الخاصة بأجهزتها والتي تحتاج إلى التحديث الأمني وهي كما يلي :
|
Product Name
|
HP Z VR Backpack Workstation G1
|
HP Z1 All-in-One G3 Workstation
|
HP Z1 Entry Tower G5 Workstation
|
HP Z1 Entry Tower G6 Workstation
|
HP Z2 Mini G3 Workstation
|
HP Z2 Mini G4 Workstation
|
HP Z2 Mini G5 Workstation
|
HP Z2 Small Form Factor G4 Workstation
|
HP Z2 Small Form Factor G5 Workstation
|
HP Z2 Tower G4 Workstation
|
HP Z2 Tower G5 Workstation
|
HP Z238 Microtower Workstation
|
HP Z240 Small Form Factor Workstation
|
HP Z240 Small Form Factor Workstation
|
HP Z240 Tower Workstation
|
HP Z240 Tower Workstation
|
HP Z4 G4 Workstation (Core-X)
|
HP Z4 G4 Workstation (Xeon W)
|
HP Z440 Workstation
|
HP Z440 Workstation
|
HP Z6 G4 Workstation
|
HP Z640 Workstation
|
HP Z640 Workstation
|
HP Z8 G4 Workstation
|
HP Z840 Workstation
|
HP Z840 Workstation
|
HP ZCentral 4R Workstation
وللتحديث، اختر نوع جهازك ثم عن طريق وضع الرقم التسلسلي أو Serial حيث يجب عليك زيارة الرابط: اضغط هنا
واختيار تحديث Nvidia Display Driver وفق الموديلات التي تم توضيحها.