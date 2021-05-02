شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أمان عالي الخطورة من HP .. حدث جهازك فورًا إذا كان من هذه الموديلات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة HP للأجهزة الكترونية وأجهزة الكومبيوتر عن ثغرات أمنية في بعض أجهزتها التي تستخدم كروت الشاشة إنفيديا NVIDIA® GPU Display Driver.

وصنفت هذه الثغرات من المستوى عالي الخطورة، والتي تسمح بصلاحيات كبيرة للمخترق وتنفيذ التعليمات البرمجية بشكل إلزامي ورفض الخدمة أو الاستجابة والكشف عن المعلومات والعاملة جميعها بنظام ويتدوز 10.

وكشفت إتش بي عن الموديلات أو الأنواع الخاصة بأجهزتها والتي تحتاج إلى التحديث الأمني وهي كما يلي :

Product Name HP Z VR Backpack Workstation G1 HP Z1 All-in-One G3 Workstation HP Z1 Entry Tower G5 Workstation HP Z1 Entry Tower G6 Workstation HP Z2 Mini G3 Workstation HP Z2 Mini G4 Workstation HP Z2 Mini G5 Workstation HP Z2 Small Form Factor G4 Workstation HP Z2 Small Form Factor G5 Workstation HP Z2 Tower G4 Workstation HP Z2 Tower G5 Workstation HP Z238 Microtower Workstation HP Z240 Small Form Factor Workstation HP Z240 Small Form Factor Workstation HP Z240 Tower Workstation HP Z240 Tower Workstation HP Z4 G4 Workstation (Core-X) HP Z4 G4 Workstation (Xeon W) HP Z440 Workstation HP Z440 Workstation HP Z6 G4 Workstation HP Z640 Workstation HP Z640 Workstation HP Z8 G4 Workstation HP Z840 Workstation HP Z840 Workstation HP ZCentral 4R Workstation

وللتحديث، اختر نوع جهازك ثم عن طريق وضع الرقم التسلسلي أو Serial حيث يجب عليك زيارة الرابط: اضغط هنا

واختيار تحديث Nvidia Display Driver وفق الموديلات التي تم توضيحها.