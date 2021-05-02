عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات والسعودية راسخة وتزداد صلابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن العلاقات بين دولة الإمارات والسعودية تزداد قوة برعاية من قيادتي البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مساء السبت، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية في أبوظبي، حيث تبادلا التهنئة بشهر رمضان المبارك وبحثا العلاقات الأخوية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.





وجرى خلال اللقاء التشاور حول مجمل القضايا والمستجدات في المنطقة بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية" وام"، أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة تزداد قوة وصلابة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين.

وتطرق الجانبان إلى التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس "كوفيد - 19" وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل المضي قدما في مرحلة التعافي من الجائحة على مختلف الأصعدة.





وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السعودية وصل، اليوم السبت، إلى مطار البطين في أبوظبي وكان في استقباله الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.