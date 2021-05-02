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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من أمراض القلب بعد الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشمل أسباب الإصابة بأمراض القلب أنماط الحياة غير الصحية وقلة النشاط البدني وعادات الأكل غير المنتظمة والتدخين، كما يصبح المرء عرضة لأمراض القلب لأسباب وراثية، كل هذا يزيد من خطر الإصابة بنوبات قلبية مبكرة فضلاً عن تطور ارتفاع الكولسترول أو ضغط الدم أو مرض السكري، كما أن أمراض القلب هي أحد الأسباب الرئيسية للوفيات اليوم.الحقائق المتعلقة بأمراض القلب:
- النوم أقل من 8 ساعات قد يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب.
- يمكن أن يعرضك غياب النشاط البدني لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من التدخين.
- يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
النوبة القلبية
كيف تحدث النوبة القلبية؟
أسباب وراثية: أمراض القلب يمكن أن تكون أمرًا شائعًا في شجرة العائلة، يمكن أن تكون اضطرابات القلب المختلفة مثل عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الخلقية والسكتة الدماغية وفشل القلب وراثية.
التدخين:أحد عوامل الخطر الكبيرة لأمراض القلب تدخين السجائر،عندما تستنشق أول أكسيد الكربون يقل من مستوى الأكسجين في خلايا الدم الحمراء ويؤثر على صحة قلبك.
التدخين
الإجهاد الشديد:يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى أمراض القلب، ويرفع ضغط الدم ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، حاول أن تقلل من إجهادك عن طريق قضاء ساعة من جدولك المزدحم فى الترفيه، ومارس اليوجا والغناء والرسم.
قائمة بالزيوت المناسبة لصحة القلب:
يعد اختيار زيت الطهي المناسب أمرا مهما للغاية إذا كنت تهدف إلى تعزيز صحة القلب، أبرز هذه الزيوت زيت نخالة الأرز، وزيت الزيتون، وزيت الكانولا، وزيت بذور الكتان.
النوبة القلبية
نصائح لمكافحة أمراض القلب بعد الإصابة بفيروس كورونا:
حاول البقاء في المنزل كثيرا واطلب العناية الطبية عندما تواجه أي مشكلة.
- يمكن للمراقبة المنزلية المنتظمة لضغط الدم لارتفاع ضغط الدم ومراقبة السكر لمرض السكري أن تقطع شوطًا طويلاً في منع المشكلات المتعلقة بالقلب بعد الشفاء من عدوى فيروس كورونا.
- يحتاج العديد من مرضى فيروس كورونا إلى العلاج بالستيرويدات أثناء إقامتهم في المستشفى، ما يؤدي إلى تقلبات في مستويات السكر التي كانت مضبوطة جيدًا في السابق.
النوبة القلبية
- يمكن لعادات نمط الحياة، بما في ذلك استهلاك الدهون غير الصحية، أن تزيد من مستويات الكولسترول وتسبب مشاكل في التنفس والأرق والسمنة إلى جانب المضاعفات الصحية الأخرى.
- قلل من تناول السكر أو اختر الستيفيا كبديل للسكر، عليك أيضا أن تصبح نشطا بدنيا وأن تشرب المزيد من الماء.