شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تسجل نتائج اختبارات الـPCR سلبية العينات فى بعض حالات الإصابة بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على أي شخص، ويسبب أعراضًا تتراوح من خفيفة إلى شديدة للغاية، وتظهر التقارير الأخيرة أن العديد من الاختبارات تظهر نتائج سلبية على الرغم من وجود الأعراض، حيث يتم تشخيص المرض بشكل خاطئ حتى أثناء ظهور أعراض الفيروس.

يجب الانتباه لأعراض فيروس كورونا حتى لو ظهرت نتيجة الاختبار سلبية:

- فقدان حاسة الشم والتذوق، والتهاب الحلق مع السعال المستمر والحمى المتفاقمة.

- حمى وقشعريرة لا تهدأ حتى بعد تناول الأدوية المسكنة للألم وتستمر في التفاقم.

- التعب الشديد الذي يصعب التعامل معه، وأعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلصات شديدة في البطن وقيء.

ما مدى دقة اختبارات فيروس كورونا؟

بعض من أكثر اختبارات فيروس كورونا شيوعًا هي الاختبارات الجزيئية، واختبارات الأجسام المضادة لـ فيروس كورونا، واختبارات مستضد، ويعتبر اختبار RT-PCR حاليًا هو الأكثر دقة ومع ذلك ، فقد ذكر الخبراء أن اختبارات RT-PCR لها معدل حساسية بنسبة 60 % فقط ، ويعتمد الكثير منها على ما إذا كان المريض قد تم مسحه بشكل صحيح.

لماذا تظهر النتيجة سلبية على الرغم من ظهور الأعراض؟

-اختبارات RT-PCR فعالة في اكتشاف الفيروس ولكن لديها معدل حساسية 60٪ فقط، إذا تم اختبار المرء في وقت مبكر جدًا ، فهناك احتمال ألا يكون الاختبار دقيقا.

-أحد الأسباب الرئيسية للتقارير الخاطئة هو الخطأ البشري.

-إذا لم يتم إدخال المسحة جيدًا ، فسوف تفشل الاختبارات في تحديد الحمل الفيروسي الصحيح.

ماذا يجب أن تفعل إذا اختبرت سلبية كورونا ولكن لا تزال تظهر عليك الأعراض؟

إذا استمر الأفراد في إظهار الأعراض مع تقرير RT-PCR سلبي ، فيجب عليك البقاء في عزلة حتى تشعر بالتحسن تماما، إذا انخفضت مستويات الأكسجين في الدم إلى أقل من 91 % ، فكر في العلاج الفوري بالمستشفى.