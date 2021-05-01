هل تعاني من الارتجاع الحمضي في الليل؟ اتبع هذه الخطوات

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 دقائق

يعاني الكثيرون من مشكلة الارتجاع الحمضي والشعور بحرقة في المعدة خلال شهر رمضان بعد تناول وجبة طعام ثقيلة.

الارتجاع الحمضي، المعروف أيضًا باسم حرقة المعدة أو ارتجاع المريء، هو حالة مزعجة يمكن أن تستمر لساعات، ويتعارض الارتجاع مع الحياة اليومية، مثل دورات النوم.

وفيما يلي مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها للتخلص من الارتجاع الحمضي في الليل، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

تجنب الأكل في وقت متأخر

يحدث الارتجاع الحمضي عندما تتدفق أحماض المعدة إلى أعلى، ويتطلب تناول الطعام في وقت متأخر أن تستمر المعدة في الهضم مع اقتراب موعد النوم، مما قد يؤدي إلى تفاقم ارتجاع المريء. ويجب التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل لإكمال عملية الهضم.

تجنب المثيرات

تختلف محفزات أحماض المعدة بالنسبة لمعظم الأشخاص، لكن الأطباء حددوا العديد من الأطعمة أو المشروبات التي يمكن أن تسبب الارتجاع الحمصي وأهمها:

الكحول

مادة الكافيين

الأطعمة الحارة أو الغنية بالحمضيات

النعناع

الأطعمة المقلية عالية الدهون

أدوية الحموضة

تتوفر في الصيدليات بعض الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، ويمكن استخدامها للتخلص من مشكلة الحموضة.

تغيير الملابس

غالبًا ما تنتج المعدة المزيد من الأحماض، وهناك عدة طرق لاستفزازها، أحدهما عن طريق الضغط عليه بملابس أكثر إحكامًا، والتي قد تضغط الحمض خارج نقطة الدخول الرئيسية في المعدة. وتساعد البيجامات أو الملابس الليلية الفضفاضة في تقليل الضغط ومنع حدوث نوبات ارتجاع المريء.