شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تحذيرية تؤكد إصابتك بفيروس كورونا.. هل يؤثر على الحويصلات الهوائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ما زلت غير متأكد ما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا؟ إذا كانت الإجابة نعم، الآن يمكن أن تساعدك رئتيك فى معرفة ما إذا كنت مصابًا بالفيروس أم لا.



الأعراض التحذيرية لكورونا على الرئة

كيف يؤثر فيروس كورونا على الرئتين؟

وفقًا لدراسة حديثة حسبما ذكر موقع "thehealthsite"، وجد الباحثون أن التعرض لـ بروتينات فيروس كورونا (المتواجدة على غشاء خلية الفيروس) وحدها كان كافيًا لظهور أعراض شبيهة بـ كورونا، بما في ذلك الالتهاب الحاد في الرئتين.

ويُغطى الفيروس المسبب لـ Covid-19، ببروتينات شوكة صغيرة، حيث ترتبط هذه البروتينات بمستقبلات على خلايانا، وتبدأ عملية تسمح للفيروس بإطلاق مادته الجينية في خلية سليمة.

يدخل فيروس كورونا إلى جسمك من خلال الفم والعينين والأنف وما إلى ذلك، وبعد دخوله إلى جسمك، يصل الفيروس إلى الجهاز التنفسي الذي يشمل رئتيك، ثم ينتقل الفيروس ببطء إلى مجرى الهواء.

وخلال هذه العملية، يمكن أن تصبح بطانة الجهاز التنفسي متهيجة وملتهبة، وفي بعض الحالات النادرة، يمكن أن تؤثر عدوى الفيروس أيضًا على الحويصلات الهوائية.

الأعراض التحذيرية لإصابة رئتيك بفيروس كورونا

بمجرد دخول فيروس كورونا إلى جسمك، يمكن أن تعطيك الرئتان بعض العلامات والأعراض المبكرة التي يمكن أن تساعدك في محاربة الفيروس.

فيما يلي بعض العلامات التحذيرية:

-التهاب الحلق

-السعال الجاف

-الالتهاب الرئوي الناجم عن التهاب الحويصلات الهوائية.

-صعوبة التنفس.

-ألم حاد في الجزء السفلي من رئتيك.

-يعد ألم الصدر أيضًا من الأعراض التحذيرية الأخرى

وقال بافيل سولوبوف أحد المشاركين فى الدراسة: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن بروتين فيروس كورونا يسبب إصابة الرئة حتى بدون وجود فيروس سليم"، مضيفا أن هذه الآلية غير المعروفة سابقًا يمكن أن تسبب أعراضًا قبل حدوث تكاثر فيروسي كبير.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على أي شخص - بغض النظر عن عمرك أو جنسك أو أي شيء آخر. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات أن بعض كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أخرى مثل أمراض القلب والسرطان والسكري قد يكون لديهم أعراض أكثر خطورة مقارنة بالآخرين.