أطعمة يجب تناولها بعد تلقي لقاح كورونا

بيروت - نادين محمد - عندما تقاوم العدوى، يحتاج جسمك إلى العناصر الغذائية والطاقة لتقوية المناعة ويمكن أن تساعد بعض الأطعمة في عملية الشفاء. .

وبالمثل ، بينما تستعد للحصول على لقاح كوفيد-19 ، قد تتساءل عما إذا كان يجب أن تأكل (أو تشرب) بعد تلقي اللقاح مباشرة لتعزيز المناعة.



لا يمكن للنظام الغذائي أن يمنع أو يعالج كوفيد-19، كما أنه لا يمكن أن يجعل اللقاح أكثر فعالية أو يقلل من أي آثار جانبية. ومع ذلك ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمضادة للالتهابات يمكن أن يساعد في دعم جهاز المناعة ومساعدة جسمك لأنه يقوم بالعمل الشاق المتمثل في تكوين الأجسام المضادة بعد التطعيم.

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أطعمة صحية يمكن تناولها بعد الحصول على التطعيم:

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1. الفواكه والخضروات

الفواكه والخضروات المليئة بالمغذيات يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة وتسمح للجسم بمحاربة الأمراض بشكل أفضل. على وجه التحديد ، يمكن للفاكهة والخضروات الغنية بفيتامين ج أن تساعد الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء (النوع الذي يحارب الالتهابات والأمراض).الفواكه الحمضية مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون تحتوي على كميات من فيتامين ج ، لكن الفلفل الأحمر مصدر أكثر ثراءً.

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2. المكسرات

المكسرات هي مصادر رائعة للفيتامينات والمعادن التي تعمل على دعم جهاز المناعة كما تمنحك قلب قوي. كما أنها تساعد في منع الالتهاب.

مثلاً اللوز غني بفيتامين هـ ، الذي يعزز المناعة أيضًا،أما الكاجو يحتوي على كميات عالية من المغنيسيوم المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ويساعد على خفض ضغط الدم لقلب أكثر صحة.

3. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة مليئة بأوميغا 3 ، وهي دهون صحية للقلب يمكن أن تقلل الالتهاب في الجسم وتخفض ضغط الدم وتمنع انسداد الشرايين.

تشير الأبحاث إلى أن دهون أوميغا 3 قد لا تساعد فقط في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية ، ولكنها قد تساعد أيضًا في تعزيز المناعة الذاتية ضد أمراض مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي وقد تحمي من السرطان أيصًا.

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4. حساء الدجاج

حساء الدجاج المعكرونة له خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الأعراض التي تأتي بعد تلقي لقاح كورونا. وإضافة الجزر والبصل والكرفس في هذا الحساء يوفران المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والحديد ، وهي مصادر رائعة للبيتا كاروتين ، وهو أحد أشكال فيتامين أ الذي يعمل كمضاد للأكسدة.

5. الماء

الماء ضروري لضمان قدرة الجسم على محاربة الخلايا والأمراض الغريبة. عندما يمرض الشخص ، يفقد جسمه الماء بسبب أشياء مثل الحمى واحتقان الأنف والإسهال والقيء ، لذلك من الضروري تعويض هذه السوائل المفقودة.

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