هل زبدة الفول السوداني تساعد في إنقاص الوزن؟ 

بيروت - نادين محمد -

الفول السوداني يحتوي على الألياف لذلك، ارتبطت زبدة الفول السوداني بخصوص تخسيس الوزن، كما أن الفول السوداني مليء أيضًا بالدهون الصحية والبروتينات ، وهما عنصران مغذيان يعززا الشعور بالشبع.



ولكن على الرغم من ذلك يمكن أن تسبب زبدة الفول السوداني زياة الوزن، وذلك بسبب أخطاء معينة تقعين فيها عند تناول هذه الزبدة اللذيذة.

اقرئي أيضا : 7 فوائد غير متوقعة لتناول زبدة الفول السوداني

الخطأ الأول: شراء زبدة الفول السوداني مع الملح المضاف

​

يأتي معظم الصوديوم الذي نتناوله من الأطعمة المصنعة والمعبأة مسبقًا والمطعم ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية . على الرغم من صعوبة معالجتها ، إلا أن زبدة الفول السوداني تندرج ضمن فئة الأطعمة المعبأة مسبقًا.

لذلك، تحققي من قائمة المكونات الموجودة على زبدة الفول السوداني - بعضها مصنوع بدون أي ملح مضاف ، في حين أن البعض الآخر قد يصل إلى بضع مئات من الملليغرام لكل وجبة.

نظرًا لأن الصوديوم لا يضيف سعرات حرارية ، فلا يبدو بطبيعة الحال أنه من العناصر الغذائية التي يجب أن تقلقي بشأنها عندما تحاولي إنقاص الوزن. ولكن عندما تتناولين الكثير من الصوديوم ، فإن جسمك يحتفظ بالمياه الزائدة ، وهذا يمكن أن يسبب الانتفاخ وزيادة الوزن.

أفضل خيار لك هو زبدة الفول السوداني المصنوعة من الفول السوداني فقط.

الخطأ الثاني: زبدة الفول السوداني قليلة الدسم

​

قد تبدو "الدهون المخفضة" الخيار الصحي إذا كنت تعتقدي أن الدهون ضارة لفقدان الوزن ، ولكن هذا ليس هو الحال هنا. زبدة الفول السوداني وحدها لا تستطيع حرق دهون الجسم ، ولكن الفول السوداني مليء بالدهون الصحية غير المشبعة ، والتي تحافظ على صحة القلب ومضادة للالتهابات.

الخطأ الثالث: الأكل مباشرة من الجرة

تقدم ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني العادية - التي يتم وضعها على شطيرة أو توزيعها على شرائح التفاح أو وضعها في عصير - 191 سعرة حرارية، لكن تناولها مباشرة من الجرة، يدفعك نحو تناول المزيد دون أن تشعرين،

الخطأ الرابع: تناول زبدة الفول السوداني مع الشوكولاتة

عند مزج زبدة الفول السوداني مع الشوكولاتة فهذا يعني مزيج شهي لكنه غني بالسعرات الحرارية، من ثم لن تسهم الزبدة في هذه الحالة في إنقاص الوزن على الإطلاق، لأن تناول الكثير من السكر المضاف ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر السمنة .

​