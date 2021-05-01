تسريحات شعر بنات في عيد الفطر السعيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مايو 2021 04:36 مساءً - لا بد أن ترغبين أن تظهر ابنتك الصغيرة بأجمل حلّة في عيد الفطر السعيد، فهي فرحتك وقرة عينك، ورغم أننا نعيش في حالة التباعد الاجتماعي، لكن هذا لا يعني عدم زيارة بعض الأقارب، أو التواصل مع الجد والجدة عبر الإنترنت.

كلها مواقف تستدعي منك تجهيز ابنتك بتسريحات بسيطة لها أسماؤها التي أطلقتها عليه "الخليج 365 وطفلك"، لتستمتع ابنتك أنها اختارت ما هو جميل ويرتبط بشخصية أو بعصر ما.

تسريحة هيلين

تسريحة هيلين

هيلين هي حسناء طروادة، والتي كانت تسّرح شعرها على هذا الشكل، قليل من الرغوة البيضاء، ولفي الشعر من الوراء إلى أسفل، ثم ضعي على رأس ابنتك تاج النصر، الذي يمكنك شراؤه، أو صنعه في البيت. وستحصلين على أجمل تسريحة في عيد الفطر السعيد.

تسريحة دورا

تسريحة دورا

دورا هو اسم لشخصية كرتونية خيالية، طيبة القلب، كانت والدتها ترفع لها شعرها هكذا كل صباح، وتترك خصلات منه، تداعب وجه دورا أثناء اللعب.

تسريحة جوزوفين

تسريحة جوزفين

جوزفين هي زوجة نابليون، التي كان يوقف حروبه ليعود ويراها، موديل الشعر هكذا كانت تمتاز به أغلب نساء العصر.

تسريحة الطائرة الورقية

تسريحة الطائرة الورقية

هي خاصة بالفتيات النشيطات، اللواتي يركضن وراء الطائرة الورقية، عند الصباح أمام الشاطئ، حيث يكون شعرهن على شكل "كعكة" صغيرة، لمنعه من أن يعيق النظر أثناء الركض وراء الطائرة.

تسريحة كوكو شانيل

تسريحة كوكو شانيل

هذه التسريحة كانت للنساء في نهاية القرن الثامن، في عصر مصممة الأزياء كوكو شانيل، وكنّ يبعثرن شعورهن ويجمعنه بشكل عشوائي، حيث تتوضع القبعات وتحلو الفساتين الراقية معه.

تسريحة فتاة الصالون

تسريحة فتاة الصالون

هذه التسريحة خاصة للفتيات الراقيات، اللواتي يجلسن في الصالون، وينتظرن تجمعات العائلة في العيد بكل هدوء، التسريحة للشعر المائل إلى الطول، وهي عبارة عن تجعيدات عريضة بجهاز تمليس الشعر.

تسريحة الفتاة الناعمة

تسريحة الفتاة الناعمة

هذه التسريحة بسيطة جداً، وهي عبارة عن تمليس للشعر الطويل، بشكل هادئ، يعبر عن شخصية الفتاة. ونعومتها.

تسريحة الفتاة الشقيّة

تسريحة الفتاة الشقية

شعر الفتاة الصغيرة يعبر عن شقاوتها، وهذه التسريحة هي أكبر دليل على رغبة هذه الفتاة باستخدام مكياجات أمّها، يمكن تصفيفها بمملس الشعر على درجة حرارة مناسبة، على شكل حلقات. ودعي ابنتك تمرح في العيد، بكل نشاط.

تسريحة الفتاة الحالمة

تسريحة الفتاة الحالمة

تبدو هذه الفتاة شديدة الرقة، بتسريحتها البسيطة ذات الجديلة موديل السنبلة من الأعلى، والتي تصطف عليها سلسلة من الورد الصفراء والبيضاء، التي تتناسب مع لون فستانها.

تسريحة الفتاة القنوعة

تسريحة الفتاة القنوعة

هي تسريحة السنبلة للفتاة القنوعة، التي تهوى دائماً أجواء المدرسة، وصداقات البنات التي تحمل دائماً أحلى الذكريات، وأمتع المباريات الرياضية معهن.

تسريحة السعادة

تسريحة السعادة

هذه التسريحة بألوان ربطاتها المتنوعة، هو ما يزرع السعادة في قلب هذه الفتاة البريئة، حيث يقسم الشعر إلى نصفين، ويميل كل قسم إلى جانب، وتوضع الربطات المطاطية الملونة، بهذا التقسيم.

تسريحة كعكات البوب كورن

تسريحة فتاة البوب كورن

فتاة البوب كورن، هي الفتاة العفوية الجريئة، التي لا يقف أمام صداقاتها الطفولية أي عائق، ترفع شعرها على شكل كعكتين، وتسترخي بكل أريحية إلى جانب وعاء البوب كورن الخاص بها.