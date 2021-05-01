كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مايو 2021 04:36 مساءً - تعتبر المشروبات الغازية من المشروبات التي تحظى بشهرة كبيرة لأنها باتت ترافق كل الأكلات السريعة، وتفضلها الأمهات بدلاً عن إعداد المشروبات الطبيعية في البيوت؛ بسبب سهولة الحصول عليها، مع لذة طعمها وتعلق الأطفال بها، ولكن ما هي أضرار هذه المشروبات بأنواعها وألوانها على صحة الحامل وجنينها، وعلى صحة الجنين حين يأتي إلى الحياة؟

الدكتور عدلي الحاج، استشاري أمراض النساء والولادة يشير من خلال هذا الموضوع لأضرار المشروبات الغازية على الحامل وجنينها كالآتي.

مم تتكون المشروبات الغازية؟

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر، فكل عبوة من المشروبات الغازية "200 مل" تحتوي على 10 ملاعق من السكر.

تحتوي على الكافيين، فالكوب الواحد من المشروبات الغازية يحتوي على 71 غراماً منه.

كما يتم استبدال السكر الذي يدخل في تركيب المشروبات الغازية، خاصة لمن يتبعون الحمية ومرضى السكر بمواد أخرى ضارة، مثل مركب الإسبرتام، وذلك لتوفير الطعم الحلو، مما يؤدي لأضرار أكبر من ضرر السكر، ولكن هناك حوامل يعتقدن أنه يكون مفيداً لهن، مما يزيد من خطر اصابتهن بالسكر.

تحتوي المشروبات الغازية على غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يقضي على الخمائر الطبيعية في المعدة، مما يؤدي لعسر الهضم.

تحتوي على الأحماض الفسفورية التي هي المسبب الأول لهشاشة العظام.

تحتوي أيضاً على معادلات الحموضة، وهذه تؤدي إلى الخلل في وظائف الكلى حيث يكثر الفشل الكلوي لدى الصغار هذه الأيام.

أضرار المشروبات الغازية على الحامل

تضر المشروبات الغازية بالحامل والجنين

بسبب ارتفاع نسبة السكر في المياه الغازية، فإن الحامل معرضة لارتفاع نسبة السكر في دمها بصورة كبيرة، حيث يصل السكر الموجود بكثرة في المياه الغازية إلى الدم، فيقوم جسم الحامل بإنتاج الأنسولين بكمية كبيرة؛ ليعمل على خفض السكر المفاجئ الذي وصل للدم، وبالتالي تزداد شهيتها نحو الحلويات.

تستبدل النساء الحوامل المشروبات الغازية بالماء الصحي الذي يحتاجه جسمها، مما يراكم السموم في جسمها.

الكافيين الموجود في المياه الغازية يؤدي لزيادة الشعور بحرقة المعدة، خصوصاً في الشهور الأخيرة من الحمل.

أضرار المشروبات الغازية على الجنين

تضر المشروبات الغازية بالجنين