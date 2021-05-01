موديلات فساتين أطفال لعيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مايو 2021 04:36 مساءً -

العيد فرحة للصغار حيث المرح والفرح وشراء الجديد من الملابس والفساتين، وكل السعادة عندما تمسك الأم بيد صغيرتها لتتجول معها وسط ساحات ألمول والمحلات الكبيرة بحثاً عن شراء ما يناسب ويتناسب وعمر الطفلة، وهي لن تحصل على الراحة المطلوبة إلا بحسن اختيار ملابسها؛ من حيث الملمس واللون والزخرفة التي تجذب العيون. معنا خبير التصميم محسن عبد المولى لعرض بعض موديلات فساتين الأطفال في عيد الفطر

شروط اختيار ملابس الطفل

اجمعي في اختياراتك بين المظهر الجميل والفستان العملي المريح

في العيد تسعى الأمهات ليظهرن أطفالهن بأجمل شكل، بعد ان يتم اختيار أجمل الملابس، ولمساعدتك على أن تجمعي بين المظهر الجميل والفستان العملي المريح..يضع لنا مصمم الأزياء بعض القواعد

*فكري أولا أين سيقضى أطفالك يوم العيد؟ فلكل مكان لباسه المناسب؛ فإن كان اليوم سيقتصر على الزيارات العائلية أو استقبال الضيوف في منزلك أو الذهاب إلى مكان لتناول الطعام، فمن الممكن ان ترتدي طفلتك فستانها الأكثر أناقة ؛ حيث الحركة محددة..ولا مجال للجري والقفز

فستان للزيارات العائلية

اختاري تصاميم تجمع بين الرقة والأنوثة

*وإذا كنت ستصطحبين طفلتك إلى إحدى الحدائق أو النادي للعب، فاحرصي على أن تكون ثيابها مريحة وعملية..مدينة الألعاب لا تحتاج لفستان يعيق حركتها، لذا فكري عند الشراء في تصاميم تجمع بين الرقة والأنوثة وبين العملية ، مثل فستان من القماش القطني أو بلوزة وتنوره



*اختاري الألوان المبهجة والفرحة

اختاري النقوش الأكثر بهجة

* وتجنبي اللون الغامق عند اختيار ملابس العيد،واكثري من النقوش في أقمشة الفستان أو المطبوعات فطفلتك ستبدو أكثر بهجة وحيوية



انتبهي إلى نوع القماش

اختاري الملابس القطنية للصيف والصوف الناعم للشتاء

*فالملابس القطنية مريحة للصيف وفي موسم الشتاء اختاري الصوف الناعم، تجنبي الأنسجة التي يدخل في تركيبها النايلون أو الخشنة الملمس

*لا تقيدي حركة طفلتك وتمنعيها من اللعب خوفا من أن تتسخ ملابسها الجديدة، وتذكري أن فرحة طفلتك بالعيد وفرحتها بالملابس الجديدة..تتساويان



ألوان الملابس لها تأثير على نفسية الطفل

الملابس المريحة الفضفاضة..تسهل الحركة واللعب



* اغلب الأمهات اللواتي لديهن أطفال من أعمار متقاربة، يسعين لشراء ملابس متشابهة لهن ، وهذا يمنع إحساس كل واحدة منهن باستقلاليتها..ويعبرن عن ذلك

* ألوان الملابس لها تأثير كبير على نفسية الطفل، لذلك يجب اختيار الألوان والتصاميم التي تنسجم مع رقة شكل الطفل وحجم جسمه ونفسيته.

*وللأطفال الأكبر سناً، فتناسبهم الألوان الفاتحة والزاهية التي تتلاءم مع حيويتهم، كالوردي والأزرق الفاتح والفستقي والأصفر والبرتقالي، وأن تكون الملابس مريحة، واسعة وفضفاضة؛ لسهولة الحركة واللعب