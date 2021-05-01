فوائد الميرمية للتنحيف قبل النوم

بيروت - نادين محمد - الميرمية، هذه النبتة العشبية التي تهدينا إياها الارض أثبتت فعاليتها في تنحيف الجسم، فقط بضع وريقات من أعشاب الميرمية المتوفرة في كل منزل كفيلة بأن تساعدك على حرق الدهون وتخسيس الوزن. كما أنها تساعد على الاسترخاء والحصول على نوم أفضل، لذا ينصح بتناولها قبل النوم بسبب خصائصها المهدئة واحتوائها على حمض الروزمارينيك.

أولاً تعرفي على فوائد الميرمية :

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• الميرمية مصدر مهم لفيتامين A و C، فتقوي مناعة الجسم.

• تحتوي الميرمية على مواد مضادة للتأكسد تساهم في تعزيز الايض كما أن تركيبتها تعدل مستوى الكوليسترول LDL في الدم ما يحد من تخزين الدهون.

• ان كنت تعانين من الانتفاخ والوزن الزائد بسبب احتباس الماء، ستساعدك هذه العشبة على والتخلص من السوائل المحتبسة من خلال ادرار البول.

• تتمتع هذه العشبة بميزة الديتوكس إذ تساهم في طرد السموم من الجسم التي تبطئ الأيض، وبالتالي تسرع في عملية خسارة الوزن.

• الميرمية مضاد للالتهابات تستخدم في تسكين آلام العضلات، التهاب المفاصل والروماتيزم.

• تطهر التهابات الحلق وتكافح الفيروسات والبكتيريا.

• تخفف من تشنجات العضلات والمعدة.

• تعالج مشاكل التنفس والجهاز الهضمي.

• تساعد على التحكم في مستويات السكر فى الدم.

• تعالج الحمى من خلال التعرق الزائد.

• تخفف من آلام الطمث.

• تعالج الصداع والمغص.

• تمنع احتباس السوائل، ما يجعلها مفيدة للتخفيف من حدة السيلوليت.

• تشفي الجروح والقروح.

شراب الميرمية للتخسيس

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يكفي أن تتوفر لديك بضع أوراق من الميرمية والقليل من الليمون لكي تحضّري شراباً قبل النوم يضمن لك أن تحصلي على بطن مسطح وأنت تنعمين باللأحلام . طريقة إعداده سهلة جداً وفوائده لا تُعدّ ولا تُحصى فهي خلطة مجربة ومضمونة، يمكنك المواظبة عليها.

المكونات

بعض اوراق الميرمية او ملعقة كبيرة من الميرمية المجففة والمطحونة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

3 شرائح من الزنجبيل الطازج المقطع او نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المجفف والمطحون.

3 اكواب من الماء

طريقة التحضير

ضعي الماء في قدر نظيف على نار قوية حتى يسخن قليلاً ثم اضيفي الميرمية والزنجبيل. اتركي المزيج حتى يغلي وارفعيه عن النار ثم اتركيه ليبرد قليلاً لمدة 10 دقائق. اعمدي الى تصفية المزيج ثم اضيفي عصير الليمون. اشربي من هذا الخليط مقدار كوب قبل النوم وستلاحظين الفرق خلال أيام.

فما الذي تنتظرينه؟ جربي هذه الخلطة في اقرب وقت للاستفادة من فوائد الميرمية للتخسيس وحرق الدهون.

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