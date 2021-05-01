شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 عوامل تزيد مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور فيروس كورونا ارتبطت إصابته بكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالة صحية أساسية أو أكثرهم معرضون للإصابة بمضاعفات خطيرة من الفيروس، وفيما يلي وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite" عوامل خطر مرتبطة بشدة فيروس كورونا.



عوامل خطر لتطوير مضاعفات لفيروس كورونا

1 زيادة الوزن

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة The Lancet Diabetes & Endocrinology عن أن زيادة الوزن قد تزيد من خطر تعرضك لنتائج أسوأ من فيروس كورونا، بما في ذلك مخاطر دخول وحدة العناية المركزة.

2 النحافة

أشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن (مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5) هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الشديد، كما ربطت دراسات سابقة بين نقص الوزن وارتفاع معدلات الاستشفاء والوفاة.

وفي دراسة نُشرت الشهر الماضي، وصف باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وجود مؤشر كتلة جسم مرتفع جدًا أو منخفض جدًا كعامل خطر قوي للحالات الأكثر خطورة من كورونا.

3 مرض السكري

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بمرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض ومضاعفات أكثر حدة من فيروس كورونا، عند الإصابة بالفيروس، ويمكن أن تؤدي الإصابة بأمراض القلب أو غيرها من حالات مرض السكري إلى تفاقم شدة الفيروس.

4 الحمل

يُعتقد أيضًا أن الحمل عامل خطر للإصابة بفيروس كورونا الشديد، فقد أشارت النتائج الأولية من دراسة المعاهد الوطنية للصحة أيضًا إلى أن النساء الحوامل اللائي عانين من أعراض حادة لـ فيروس كورونا قد يكونون أكثر عرضة لخطر الولادة القيصرية ونزيف ما بعد الولادة واضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل والولادة المبكرة.

5 المرضى الذين يحصلون على علاج السرطان

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة EBioMedicine، من المرجح أن يعاني الأطفال والشباب الذين يخضعون لعلاج السرطان من عدوى كورونا لفترات طويلة ، وتكون نتيجة الاختبار إيجابية لعدة أشهر، بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم، ووجدت دراسة سابقة نُشرت في المجلة الدولية لعلم الأورام السريري أن عدوى Covid-19 أكثر حدة ومعدل وفيات أعلى بشكل ملحوظ في مرضى السرطان مقارنة بالمرضى غير المصابين بالسرطان.