نصائح هامة لمرضى قرحة المعدة في رمضان

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 02:04 مساءً - يحرص مريض قرحة المعدة خلال شهر رمضان ،الابتعاد عن الأطعمة التي قد تسبب زيادة في مضاعفات القرحة، بالإضافة للالتزام بتناول الأدوية .

ويتحير مريض قرحة المعدة بشأن طبيعة الأطعمة التي يفطر عليها بعد صوم نهار طويل، خاصة أن جهازه الهضمي غير مؤهل لتناول أغلب أكلات رمضان.

ومن الضروري أن يتابع مريض قرحة المعدة مع الطبيب المعالج قبل بدء شهر رمضان الكريم؛ لمعرفة مواعيد الأدوية وطبيعة الأكلات التي يفضل الابتعاد عنها.

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة في مصر، قالت إن من أعراض القرحة الشعور بألم شديد عندما تكون المعدة فارغة، وكذلك الشعور بالغثيان والقيء.

وأوضحت عبدالوهاب، أن في الحالات المتقدمة من قرحة المعدة من الوارد أن يتقيأ المصاب دما أو يلاحظ وجود دم في البراز غامق اللون أو على هيئة جزيئات صغيرة بلون اللبن.

عن أسباب الإصابة بقرحة المعدة، ذكرت أن من بينها الضغط النفسي والتوتر العصبي والإفراط في تناول المسكنات والإسراف في تناول الأطعمة الجاهزة سريعة التحضير المليئة بالزيوت المهدرجة والمحليات الصناعية وأغذية المركبات غير العضوية.

أيضا من أهم أسباب الإصابة بالقرحة هي جرثومة المعدة التي تصيب نحو 50% من البشر، وتشخص عن طريق التحاليل والفحوصات وبعد تناول المضاد الحيوي المناسب لها تجرى تحاليل جديدة وتتابع حتى يتم القضاء عليها، وفقا للطبيبة.

وشددت على ضرورة مراجعة كل مريض بقرحة المعدة الطبيب المعالج قبل الصيام، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من القدرة على الصوم دون الإصابة بمشاكل صحية.

أطعمة مفيدة لمرضى قرحة المعدة في رمضان

قدمت الطبيبة المختصة مجموعة من النصائح لطبيعة الأطعمة التي يجب أن يتناولها المصاب بقرحة المعدة أو يتجنبها في رمضان، منها:

– تناول الطعام الدافئ والابتعاد عن الأكل الساخن حتى لا يضر بالمعدة.

– من الضروري تناول طعام بسيط مضروب في الخلاط أول فترة من المرض.

– الاهتمام بتناول الحساء الدافئ، خاصة شوربة الكرنب والعظام كونهما تريحان المعدة.

– الحرص على تناول البامية، سواء في صورة شوربة أو طبيخ، كونها من الأطعمة الممتازة في حالة الإصابة بقرحة المعدة.

– الاهتمام بتناول المشروبات الرمضانية مثل العرقسوس والتمر الهندي.

– الإكثار من شرب المياه خلال الفترة من الإفطار حتى السحور.

– الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالزنك، ومن مصادره السهلة لب القرع.

– تجنب تناول الوجبات الجاهزة السريعة، كونها تحوي موادا معدلة وراثيا ويستخدم في إعدادها أردأ أنواع القمح المرشوش بمبيدات مضرة.

– الاهتمام بالأغذية الغنية بفيتامين د، كون نقصه يسهم في مشكلة تقرح المعدة.

– الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، كونه ضمن مكونات الغشاء المخاطي في المعدة ومن الضروري إعادة تكوينه مرة أخرى حال الإصابة بتقرح.