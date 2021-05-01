مشروبات لعلاج عسر الهضم

بيروت - نادين محمد - الكثير من العادات التي ترافق نظام الحياة اليومي، خاصة في شهر رمضان تتسبب باضطرابات في المعدة، أكثرها شيوعاً عسر الهضم الذي يعرف طبياً بمصطلح Dyspepsia.

ما هي هذه العادات التي يغفل عن معظمها البعض وتسفر عن عسر الهضم؟ ما هي أعراضه؟ وكيف يتم علاجه بواسطة طرق طبيعية، وتحديداً المشروبات الطبيعية؟

أسباب عسر الهضم

عادة ما يحدث عسر الهضم نتيجة الأسباب التالية:

• الإفراط في تناول وجبات الطعام.

• عدم مضغ الطعام بشكل جيد.

• تناول الأطعمة الحارة والتي تحتوي على نسبة عالية من التوابل.

• الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون.

• النوم المباشر بعد تناول الطعام.

• الإكثار من تناول المشروبات الغازية وتلك التي تحتوي على الكافيين، كالقهوة والشاي.

• تناول أدوية دون إشراف الطبيب، خاصة المسكنات والمضادات الحيوية.

• الإصابة بالقولون العصبي وبجرثومة المعدة والالتهابات المختلفة التي تصيب المعدة.

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أعراض عسر الهضم

• صعوبة في البلع.

• الشعور بامتلاء المعدة فور تناول الطعام.

• الإصابة بانتفاخ في الجزء العلوي من البطن نتيجة تراكم الغازات.

• شعور مستمر بالغثيان والقيء.

• فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

• الإصابة بألم شديد في البطن.



علاج عسر الهضم

بعض الحالات من عسر الهضم تستدعي علاجاً طبياً تحت إشراف طبيب مختص، في حين أن بعض الحالات البسيطة، خاصة تلك الناتجة عن بعض العادات غير الصحية يمكن علاجها ببعض الأنواع من المشروبات التي تحتوي على الأعشاب، وهذه بعض منها:

اليانسون لعلاج عسر الهضم

اليانسون من أهم الأعشاب المستخدمة في علاج مشاكل مشكلات الجهاز الهضمي، خاصة عسر الهضم، إذ يحتوي على زيوت طيارة، أهمها الأنيثول Anethole الذي يحافط على سلامة الجهاز الهضمي ويطرد الغازات.

الطريقة

• توضع كمية من حبوب اليانسون في كوب من الماء على النار حتى الغليان.

• يتم تناوله مرتين في اليوم أو عند الشعور بثقل في المعدة وعسر في الهضم بعد تحليته بملعقة من العسل.

بذور الشمر لعلاج عسر الهضم

استخدمت بذور الشمر منذ القدم لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، حتى أنها علاج تقليدي للمغص لدى الرضع، فهي طاردة للغازات، كما يمكن استخدام ورق الشمر كشاي لعلاج عسر الهضم واضطرابات المعدة والقولون. وهذا يبرهن ما تقوم به المطاعم الهندية بتقديمها مشروب بذور الشمر كتقليد بعد العشاء.

الطريقة

يمكن الاستفادة من بذور الشمر لعلاج عسر الهضم، إما بغلي كمية منها مع كوب من الماء ويتم تناوله بعد تصفيته أو من

خلال مضغ بذور الشمر مباشرة بعد وجبة الطعام.

الزنجبيل لعلاج عسر الهضم

يستخدم الزنجبيل منذ القدم كعلاج تقليدي في الطب الآسيوي، الطب الهندي وكذلك في الطب العربي القديم والحديث، إذ أثبتت الدراسات قدرة الزنجبيل على منع الغثيان والقيء، على علاج اضطرابات المعدة البسيطة وعسر الهضم، لأنه يساهم في التقليل من حمض المعدة. لكن بالمقابل، يجب التنبه إلى الكمية المتناولة منه تجنباً لأي تأثيرات سلبية محتملة كحريق في الحلق أو قرح في المعدة.

الطريقة

• يغسل جذر صغير من الزنجبيل ويقشر.

• يبرش لاستخراج كمية من عصيره ليتم تناوله بعد الطعام.

• أو يمكن غلي شرائح من الزنجبيل في كوب من الماء.

• وفي حال كان عسر الهضم مصحوباً بغثيان يمكن رش بعض الملح على شريحة رقيقة من الزنجبيل، ومضغها ببطء دون ابتلاعها.

النعناع لعلاج عسر الهضم

للنعناع قدرة على تهدئة المعدة وعلاج عسر الهضم، وذلك لاحتوائه على تأثير مخدر، يقلل من الشعور بالغثيان وبتقلصات الأمعاء. يقضي على الغازات ويعالج انتفاخ البطن وكذلك الإسهال.

الطريقة

• توضع حفنة من أوراق النعناع الطازجة في كوب من الماء حتى الغليان.

• يتم تناوله عند الشعور بانتفاخ في المعدة وبعسر الهضم.



الكركم لعلاج عسر الهضم

استخدم الكركم منذ القدم في الطب الصيني لتحفيز عملية الهضم ولتحسين وظائف الكبد، للتخفيف من آلام التهابات المفاصل وتنظيم دورة الحيض الشهرية. كذلك تم استعماله للقضاء على حرقة المعدة، الغازات وانتفاخ المعدة.

وحديثاً، أظهرت إحدى الدراسات أن مادة الكركمين التي يحتويها الكركم تعالج عسر الهضم، ما يفسر محاولة استغلالھا في صناعة العقاقیر الطبیة الخاصة بمشاكل المعدة الحادة، لقدرته على تفتيت الكربوھیدرات والدھون في المعدة عند الإصابة بالالتھاب وعسر في الهضم.

الطريقة

تضاف ملعقة صغیرة من مسحوق الكركم إلى ½ كوب من الماء المغلي، ثم يتم تناوله فقط مرتين في اليوم لا أكثر.



البابونج لعلاج عسر الهضم

يحتوي البابونج على مضادات الأكسدة وعلى زيوت طيارة فعالة في علاج الكثير من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، كعسر الهضم.

الطريقة

• تضاف كمية من أزهار البابونج إلى كوبين من الماء المغلي.

• يترك المزيج لمدة ¼ ساعة، ثم يصفى ماء البابونج ويتم تناوله 3 مرات في اليوم بعد أو قبل الوجبات.

