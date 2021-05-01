شكرا لقرائتكم خبر عن «سوفيكو فارم» تفوز بتوكيل حصرى لشركة ناو الأمريكية للڤيتامينات والمكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سوفيكوفارم للأدوية حصولها على توكيل حصرى لمنتجات شركة ناو الأمريكية للڤيتامينات والمكملات الغذائية بالسوق المصرية، وبموجب الحصول على عقد الوكالة سيتم طرح منتجات ناو الأمريكية للمستهلك المصرى بأسعار منافسة.

ومن المعروف أن شركة سوفيكو فارم من أوائل الشركات المصرية فى مجال استيراد وتوزيع الأدوية لمعظم شركات الأدوية العالمية المتخصصين فى أحدث أنواع الأدوية المبتكرة، وكذلك الشركات المصرية العريقة المتخصصة فى مجال الأدوية لأكثر من نصف قرن قدمت خلالها العديد من منتجات الشركات الأجنبية المرموقة والتى تتميز بالجودة العالية طبقًا لأحدث المعايير العالمية فى مجال صناعة الدواء، وتستعد الآن لتقديم منتجات شركة ناو الأمريكية فى مصر استكمالا لدورها الرائد فى تقديم أفضل جودة من المنتجات الدوائية والمستحضرات وأحدث الأجهزة الطبية بالسوق المصرية.

وتعد وكالة الشركة الأمريكية نقطة انطلاق لشركة " ناو" عن طريق شركة "سوفيكوفارم" حيث أن منتجات شركة ناو الأمريكية تتميز بثقة عالية لدى جموع الشعب المصرى.

وقررت شركة سوفيكوفارم المتخصصة فى استيراد وتوزيع الأدوية تسجيل بعض منتجات شركة ناو الأمريكية كمرحلة أولى وتم استيرادها وتخزينها وتوزيعها تحت إشراف هيئة سلامة الغذاء المصرى والجهات الحكومية المختصة وتوفيرها بأسعار مناسبة بعد اعتماد تسجيلها بالهيئة العامة لسلامة الغذاء فى مصر، وذلك حرصا على سلامة الشعب المصرى.

وعن شركة ناو الأمريكية تأسست عام 1968 بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها العديد من المصانع والمنشآت بكندا وأمريكا، وتشتهر منتجاتها بأعلى درجات الجودة العالمية حيث يتم عمل أكثر من 16 ألف اختبار شهريا على المنتجات تامة الصنع لضمان دقة جودتها والحفاظ على مكانتها العالمية كواحدة من أكبر وأشهر مصنعى الڤيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات الصحية فى العالم.

وقد أقيم احتفال كبير فى إحدى الفنادق الكبرى فى القاهرة لتدشين منتجات ناو الأمريكية فى مصر.

وترأس الحضور الرئيس التنفيذى وفريق العمل بشركة سوفيكوفارم للأدوية، ومن المشاركين فى الاحتفال حضر كلًا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والعديد من أصحاب كبرى الصيدليات والعديد أيضًا من أساتذة التغذية فى مصر وبعض ممثلى كبرى الشركات الأجنبية.

كما يعد هذا الحدث هو بداية لإطلاق العديد من الفيتامينات والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية المتميزة التى سيتم إضافتها قريبًا لخدمة السوق المصرى.