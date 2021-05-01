شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر ارتفاع ضغط الدم للحوامل.. هل يؤثر على نمو الجنين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم له مخاطر عدة على النساء الحوامل، فقد يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى المشيمة مما يؤدي إلى بطء نمو الجنين وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة ومن ثم، فإن اتباع نمط حياة صحي مع نظام غذائي جيد والفحص المنتظم أمران حيويان أثناء الحمل، وهناك عدة أسباب محتملة لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.

أسباب ارتفاع ضغط الدم للنساء الحوامل

قلة النشاط البدني أثناء الحمل، والعمر الأكبر، والحمل لأول مرة ، والحمل المتعدد هي عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم وهناك أيضا السمنة، وداء السكري، وأمراض المناعة الذاتية، والتدخين.

أعراض ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد الأعراض الرئيسية لارتفاع ضغط الدم إلى جانب ذلك، قد تواجه المرأة الحامل: الغثيان أو القيء، وزيادة الوزن المفاجئة أو التورم، وصداع الراس، والإعياء، وانخفاض انتاج البول، وألم في الجزء العلوي من البطن، وضيق التنفس.

ماهى مخاطر ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم المزمن: يحدث قبل 20 أسبوعًا من الحمل، ويصعب اكتشاف هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم حيث لا توجد أعراض في المراحل الأولية، ويمكن أن تصاب بعض النساء الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الحملي في نهاية المطاف بتسمم الحمل.

لماذا يعتبر ارتفاع ضغط الدم مشكلة أثناء الحمل؟

انخفاض تدفق الدم إلى المشيمة: عندما لا تحصل المشيمة على ما يكفي من الدم، ينخفض إمداد الطفل بالأكسجين والمواد المغذية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة ومضاعفات أخرى.

انفصال المشيمة والولادة المبكرة: وهي حالة طبية طارئة حيث تنفصل المشيمة عن الرحم قبل الأوان. بسبب ارتفاع ضغط الدم، قد تكون هناك حاجة إلى الولادة المبكرة في بعض الحالات للتغلب على الظروف التي تهدد الحياة، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى تعطيل النمو داخل الرحم وتأخر نمو الطفل.

أمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الأعضاء الأخرى: يزيد تسمم الحمل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

ما الذي يجب مراعاته؟

حافظى على نشاطك، والتزمى نظامًا غذائيًا صحيا، وقولى لا للتدخين أثناء الحمل، والتزمى بزيارات منتظمة لطبيبك.