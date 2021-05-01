صحة ورشاقة

أطعمة غنية بفيتامين C تعزز مناعتك فى الموجة الثالثة لكورونا

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القاهرة - سامية سيد - تناول الطعام الصحي والمغذي يعتبر أمرًا ضروريًا لتقوية جهاز المناعة، يحمي نظام المناعة القوي جسمك من مسببات الأمراض ويساعدك على التمتع بحياة صحية، على الرغم من أن تعزيز نظام الدفاع الطبيعي للجسم هو عملية تستغرق وقتًا طويلاً، إلا أن إضافة بعض الجرعات الإضافية من العناصر الغذائية مثل فيتامين سي إلى نظامك الغذائي يمكن أن يعطي دفعة صغيرة لصحتك المناعية، وفي ظل ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في الوقت الحالي والموجة الثالثة من الفيروس التاجي يجب الاهتمام بتعزيز المناعة، لذا في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين سي لتعزيز المناعة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

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أطعمة غنية بفيتامين سي لتعزيز المناعة
 

يلعب فيتامين سي أو حمض الأسكوربيك العديد من الأدوار الرئيسية في الجسم يُعرف الفيتامين القابل للذوبان في الماء بدوره في دعم نظام المناعة الصحي، كما أنه يساعد على منع العدوى والنمو وإصلاح الأنسجة في جميع أنحاء الجسم.

 تناول كمية كافية من هذه المغذيات في النظام الغذائي يمكن أن يشفي الجروح ويصلح ويحافظ على صحة العظام وفيما يلي 4 مصادر ممتازة لفيتامين سي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي.

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البرتقال

البرتقال هو فاكهة حمضيات متعددة الاستخدامات يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي بطرق مختلفة، 1 برتقالة متوسطة الحجم (100 جرام) تحتوي على 53.2 مجم من فيتامين سي.

يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للأكسدة لفاكهة الليمون في تعزيز صحتنا المناعية وحماية خلايانا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، كما أن البرتقال مفيد أيضًا عند المعاناة من البرد والحساسية الأخرى.

يمكن للفاكهة أيضًا أن تشجع على إنتاج الكولاجين ، وتقلل من مستويات هرمون التوتر.

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الفلفل الرومي
 

غالبًا ما يتم تجاهل الخضراوات عندما يتعلق الأمر بتعزيز صحتنا المناعية، ولكن من المدهش أن الفلفل الرومي الحلو يحتوي على كمية متساوية من فيتامين سي مقارنة بأي فاكهة حمضية.

الفلفل الرومي غني أيضًا بالبيتا كاروتين، ويمكن أن تساعد المعادن والفيتامينات الموجودة في الفلفل الحلو على بناء نظام الدفاع الطبيعي للجسم وتحسين جودة بشرتك والحفاظ على صحة عينيك يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي غالبًا ما يضعف جهاز المناعة.

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الليمون
 

الليمون هو أحد المصادر المتاحة الأكثر شيوعًا لفيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى التي يمكن أن تساعد في محاربة مسببات الأمراض الأجنبية وتقوية جهاز المناعة لديك.

 تساعد مضادات الأكسدة الجسم على إزالة الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الخلايا وتسبب العدوى المزمنة.

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الأناناس
 

تم استخدام الأناناس لعدة قرون لعلاج مشاكل الهضم والالتهابات، ويحتوي على كمية عالية من فيتامين سي والمنجنيز، كما أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف الغذائية والبروميلين.

 يمكن أن يقلل تناول الأناناس يوميًا من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية، حيث تساهم الخصائص المضادة للالتهابات للفاكهة المنعشة في الغالب في خصائصها المعززة للمناعة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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