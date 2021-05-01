كنز صحي يجهله الكثيرون.. تعرف عليه

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

تعتبر الملوخية من النباتات الورقية والتي يتم استخدامها في تقليل الجوع أو عند وجود نقص في أحد العناصر الغذائية أو للأشخاص الذين يعانون من سوء في التغذية في الشرق الأوسط أو أفريقيا.



تحتوي هذه النبتة على مضادات الاكسدة وأيضًا لها تأثير للحماية من بعض المواد المسممة متل الرصاص والزرنيخ، وأيضًا الأوراق قد أظهرت تأثير كمضادات للبكتيريا ومضاد للسرطان وأيضًا مضاد للالتهابات ولكن لا يوجد أبحاث سريرية لتأكيد هذه الاستخدامات للملوخية، وتستخدم كملين للمعدة ومدرة للبول.

تعود القيمة الغذائية للملوخية بالفائدة على صحة جسم الإنسان فهي غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين A وحمض الفوليك أسيد، وأيضًا تعد مصدرا جيدا بالمعادن مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وتحتوي على المركبات العضوية وقليلة السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون.

فوائد الملوخية

من العناصر الغذائية التي تحتوي عليها الملوخية الألياف والفسفور والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين C وE وK وA وB والنياسين ومضادات الأكسدة حيث تعمل الملوخية على المحافظة على مستوى ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية وتحسين الجهاز الهضمي.

تحسين الجهاز الهضمي

وجود الألياف الغذائية في الملوخية تعد من أهم العناصر الغذائية لأي نظام غذائي حيث تعمل الألياف على تحسين وتنظيم عملية الجهاز الهضمي، إن الملوخية مثل أي خضروات ورقية تحتوي بشكل كبير على الألياف الغذائية، مما يعني بأن وجود هذه الألياف يعمل على تحسين الجهاز الهضمي حيث تمنع حدوث الإمساك وتسرع عملية الهضم وتزيد من أخذ العناصر الغذائية، وتقلل من أعراض مثل النفخة والتشنجات والغازات.

تحسين النوم

تحتوي الملوخية على المغنيسيوم بشكل كبير، إذ يساعد المغنيسيوم على منع اضطرابات النوم مثل الأرق وتوقف التنفس أثناء النوم، حيث يعمل المغنيسيوم على تسهيل عملية إفراز بعض الهرمونات في الجسم مما يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، حيث يُعرف بأن أخذ المغنيسيوم بشكل عال يعمل على النوم بشكل مريح دون انقطاع وهي من فوائد الملوخية.

تحسين جهاز المناعة

وجود فيتامين A وفيتامين E وفيتامين C في الملوخية يجعل منها غذاء رائع لرفع وتقوية الجهاز المناعي للجسم، حيث يعمل فيتامين C على تحفيز عمل خلايا الدم البيضاء بينما فيتامين A وE يعد كل منهما كمضاد للأكسدة حيث يعمل على حماية كل من البشرة والعينين إلى أعضاء الجسم.