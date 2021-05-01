تقنية ألمانية تمنح الأمل لفاقدي السمع

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

يجري باحثون ألمان تجارب تهدف إلى استخدام جهاز "غرسات الضوء"، الذي يعتمد على الضوء بدلا من الكهرباء، لتحسين جودة الصوت بشكل حاسم، حسبما نقلت قناة "دي دبليو" الألمانية، وذلك بدل غرسة القوقعة الصناعية التي تعد نوعا من أنواع السماعات الطبية التي يستخدمها الصم، والتيتحول الصوت إلى نبضات كهربائية يتم إرسالها مباشرة إلى الأعصاب السمعية، مما يمكن من تحسين جودة السمع.



وتتم عملية "غرسات الضوء" عبر ترجمة الإشارات الصوتية إلى نبضات ضوئية، باستخدام تقنية الثنائي الباعث للضوء (LED)، لخلايا السمع في الأذن التي تتكيف معها وراثيًا.

وبفضل نبضات الضوء، تتم محاكاة ترددات أكثر من تلك المنتجة عبر غرسات القوقعة الصناعية التقليدية.

وأكد الباحث الألماني توبياس موزر لإذاعة شمال ألمانيا (NDR) أنه تم تجريب هذه التقنية على الفئران وكانت النتائج ناجحة.

كما يعمل موزر، الحائز على جائزة غوتنغن لايبنيتس الألمانية، إلى جانب فريق بحث من مركز الرئيسيات الألماني (DPZ) في الوقت الحالي على تجريب نموذج ثلاثي الأبعاد على قوقعة الأذن لدى القرود.

وفي العام 2025، يسعى فريق البحث إلى إجراء تجارب إكلينيكية على البشر.