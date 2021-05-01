شكرا لقرائتكم صراخ من الهند.. سحبت الشرطة الأكسجين عن أمه فماتت! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - موجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند خلال الساعات الماضية، بعد وفاة سيدة كان ظهر ابنها في مقطع فيديو يتوسل رجال الشرطة عدم سحب الأكسجين عنها.

الحكاية بدأت من فيديو انتشر بكثرة، يظهر ابن مريضة بكورونا في أحد المستشفيات في الهند، جاثيا على ركبتيه يتوسل ضباط الشرطة لإعادة الأكسجين إلى والدته المريضة، بعدما قرروا سحبه وإعطاءه لـ"شخصية هامة"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الديلي ميل".

ويظهر في ذات الفيديو شخصان يحملان اسطوانة الأكسجين لنقلها إلى جانب الشرطة، فيما ركع ابن المتوفاة، أنمول جويال على الأرض، مناجياً الشرطة بأن والدته ستموت لو أخذوا الأسطوانة.

ماتت بعد ساعتين.. والشرطة تنفي

واشتعل الغضب بعدما أفادت المعلومات بأن جويال وشقيقه الأصغر، ابني المتوفاة، كانا قد حصلا على الأكسجين بطريقتهما الخاصة، لإنقاذ والدتهما بعد نفاده من المستشفى، إلا أن الشرطة أخذته رغم ذلك.

بالمقابل، نفت الشرطة الهندية الأمر، وقالت إن ما أخذته كان عبارة عن أسطوانة فارغة تم أخذها "لإعادة تعبئتها".

فيما توفيت السيدة بعد ساعتين تماماً من سحب الأسطوانة.

انهيار كامل النظام الصحي

الجدير ذكره أن الهند باتت تسجل يومياً حوادث مأساوية من هذا النوع، بعدما تفشت فيها سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أنهكت البشر وأرهقت النظام الصحي في البلاد بشكل كامل، فيما باتت المرافق الصحية في الهند تعاني نقصا شديدا في المعدات الطبية جراء الإصابات.

إلى ذلك، رصدت الهند وفقا لبيانات مرصد جامعة "جونز هوبكنز"، أكثر من 18,7 مليون إصابة بالفيروس، إضافة إلى أكثر من 208 آلاف وفاة جراء الإصابة منذ بدء الجائحة.