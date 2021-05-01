شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصاب الأطفال باعوجاج المفاصل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إعوجاج المفاصل عند الأطفال هو حالة يكون لدى الطفل المولود تقلصات في المفاصل أى أن بعض مفاصله لا تتحرك كثيرًا، وقد تكون عالقة في وضع واحد، غالبًا ما تكون العضلات حول هذه المفاصل رفيعة أو ضعيفة أو متيبسة أو مفقودة، قد تكون قد تكونت أنسجة إضافية حول المفاصل، مما يثبتها في مكانها، في هذا التقرير نتعرف على أسباب إصابة الطفل المولود بإعوجاج المفاصل، وفقاً لموقع " seattlechildrens".

يحدث معظم إعوجاج المفاصل في الذراعين والساقين، ويمكن أن تحدث أيضًا في الفك والعمود الفقري، ولا يحدث إعوجاج المفاصل من تلقاء نفسه فهو سمة من سمات العديد من الحالات الأخرى، وغالبًا ما يكون النقص في الدم الذي يصل للجنين من الأم أثناء الحمل.

قد يعاني الأطفال المصابون من مشاكل صحية أخرى، مثل مشاكل في الجهاز العصبي أو العضلات أو القلب أو الكلى أو أعضاء أخرى، أو اختلافات في كيفية تكوين أطرافهم أو جمجمتهم أو وجههم وتسمى هذه الحالة أيضًا إعوجاج المفاصل الخلقي المتعدد.

إعوجاج المفاصل عند الأطفال

يختلف كل طفل يعاني من اعوجاج المفاصل، فقد تكون الحالة خفيفة عند بعض الأطفال أى إنه يؤثر على مفاصل قليلة فقط ، وهذه المفاصل لها نفس القدر من الحركة الطبيعية تقريبًا.

عند الأطفال الآخرين، تكون الحالة أكثر خطورة. يؤثر على المزيد من المفاصل ويحد من حركتها بشكل أكبر في الحالات القصوى، يؤثر اعوجاج المفاصل على كل مفصل تقريبًا.

أسباب اعوجاج المفاصل عند الأطفال

السبب الرئيسي لحدوث إعوجاج المفاصل هو عدم القدرة على الحركة لدى الجنين هذا يعني أن الطفل لا يتحرك داخل الرحم بالقدر المعتاد.

ابتداءً من بداية الحمل، تساعد الحركة على نمو مفاصل الطفل وعضلاته وأوتاره. إذا لم يتحرك الطفل كثيرًا ، فقد لا تتطور هذه الأجزاء جيدًا ، وقد تتشكل أنسجة إضافية في المفاصل ، مما يجعل الحركة أكثر صعوبة.

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث حالة من عدم القدرة على الحركة لدى الجنين ، بما في ذلك:

-لا تصل الإشارات العصبية إلى عضلات الطفل بسبب مشاكل في الجهاز العصبي المركزي للطفل (CNS).

-لا توجد مساحة كافية داخل الرحم لحركة الطفل. قد يحدث هذا إذا لم يكن الرحم هو الشكل النموذجي أو إذا تسرب السائل الأمنيوسي من الرحم (قلة السائل السلوي).

-لا تتشكل عضلات الطفل بشكل طبيعي وتكون ضعيفة ، أو لا تتشكل أوتار الطفل أو عظامه أو مفاصله بشكل طبيعي.

-عادة ما لا يكون لتقلص الجنين أي علاقة بما فعلته الأم أو لم تفعله أثناء الحمل.

-معظم العائلات التي لديها طفل يعاني من إعوجاج المفاصل ليسوا أكثر عرضة لخطر إنجاب طفل آخر. في حوالي ثلث الأطفال المصابين بهذه الحالة ، يجد الأطباء سببًا وراثيًا. قد تكون عائلات هؤلاء الأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة.