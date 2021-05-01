شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات يجب القيام بها بعد التعافي من كورونا لاسترداد عافيتك بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعافى من كورونا يحتاج إلى بعض الوقت للشعور بالشفاء الكامل من الإصابة بهذا الفيروس فيستغرق المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا الخفيفة حوالي أسبوعين للتعافي، بينما يستغرق المرضى المصابون بعدوى متوسطة وحادة حوالي أربعة أسابيع للتعافي، ولكن حتى بعد التعافي من فيروس كورونا يعاني معظم الأشخاص من ضعف في الجسم في مثل هذه الحالة، يجب على الناس الاعتناء بالأشياء الأساسية مثل الأكل الصحي والحفاظ على رطوبتهم من أجل التعافي بشكل أسرع.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا إذا كنت شخصًا تعافى من مرض كوفيد19 أو إذا كان لديك شخص في عائلتك تعافى ، فإليك ما يمكنك فعله للتغلب على الضعف المرتبط بعدوى كورونا.

تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة

تأكد من بدء يومك بطبق من الفواكه الطازجة مثل الرمان والبرتقال والتفاح يمكنك أيضًا تضمين فواكه أخرى من اختيارك، يمكنك أيضًا تجربة شرب عصير الفاكهة الذي يمكن أن يساعد في التخلص من الضعف إذا أمكن، يمكنك تناول الفاكهة النيئة في الصباح وعصير الفاكهة أثناء المساء لزيادة استهلاكك.

اشرب حليب دافئ

اشرب الحليب الدافئ قبل النوم ليلاً يساعد الحليب في تقوية العظام وإزالة الضعف من الجسم.

تناول مجموعة متنوعة من الخضروات

استهلاك الخضراوات ضروري للجسم يجب على المرء أن يأكل أنواعًا مختلفة من الخضار أثناء الغداء والعشاء يمكن للمرء أيضًا شرب عصير الخضار الذي يشمل السبانخ والجزر والطماطم وعصير البنجر فهي غنية بالمعادن والفيتامينات ، مما يجعلك تشعر بالنشاط.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين ومضادات الأكسدة

تناول نظام غذائي غني بالبروتين مهم لتحقيق الشفاء الصحي والسريع تناول الأشياء التي يسهل هضمها حتى لا يضطر الجسم الضعيف إلى العمل الجاد لهضم الطعام.

استنشاق البخار

ثبت أن استنشاق البخار مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا مفيد في علاج أعراض مثل البرد والسعال والاحتقان قد يساعد استنشاق البخار في تقليل مشاكل الجهاز التنفسي واحتقان الممرات الأنفية والممرات الهوائية.

الفيتامينات

استمر في تناول الفيتامينات المتعددة وفيتامين ج وأقراص الزنك على النحو الذي أوصى به الطبيب لا تتوقف عن تناول الدواء فقط لأنك أجريت اختبارًا سلبيًا لفيروس كورونا يمكن أن يساعد تناول الفيتامينات المتعددة بانتظام في إزالة السموم من الجسم.

حافظ على رطوبتك

على الرغم من أنك قد لا ترغب في شرب الكثير من الماء، فمن المهم للغاية أن تحافظ على رطوبتك جيدًا بصرف النظر عن الماء، يمكنك أيضًا شرب ماء جوز الهند والعصائر وما إلى ذلك.

لا تضغط على نفسك

حتى بعد أن يأتي تقرير كورونا سلبيًا لا تخضع للكثير من ضغط العمل على نفسك ولا تمارس الكثير من التمارين لبضعة أيام.

أترك مسافة

حتى بعد التعافي قم بفحص مستويات الأكسجين لديك وحافظ على مسافة بينك وبين أفراد عائلتك لبضعة أيام ارتدِ قناعًا في المنزل واسترح لمدة 10 أيام على الأقل بعد تقرير كورونا الخاص بك سلبيًا.

مارس تمارين الرئة

من الأهمية بمكان أن تقوم بتمارين الرئة بعد التعافي من كورونا لتقوية رئتيك من تمارين التنفس البسيطة اليوجا إلى نفخ الشموع واستخدام مقياس التنفس، ويمكن للمرء الاختيار من بين تمارين تقوية الرئة المختلفة.