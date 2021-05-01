شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية للتخلص من رائحة الإبط.. استخدم عصير الطماطم والبطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن مزيل العرق أو مضاد التعرق يمكن أن يكون حلاً مؤقتًا للإبطين ذات الرائحة الكريهة خاصة في الصيف، إليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الرائحة المحرجة للإبطين، فمن المهم أيضًا معرفة ما سبب هذه الرائحة، حيث تقوم البكتيريا التي تعيش على سطح الجلد بتفتيت البروتينات عندما نتعرق وإطلاق بعض المركبات الحمضية المميزة مما يسبب هذه الرائحة النفاذة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. 5 علاجات منزلية للتخلص من رائحة الإبطين:

1- استخدم الملح الصخرى

ضع بعض الملح الصخرى في دلو مليء بالماء الفاتر ويتم خلطه جيدا حتى الذوبان ثم الاستحمام به، حيث إن للملح الصخرى خصائص تطهير ويقضي أيضًا على العرق الزائد.

2- خل التفاح

خذ كوبًا من خل التفاح واخلطه مع نصف كوب من الماء ثم ضعه في زجاجة رذاذ واستخدمه كل ليلة على الإبط قبل النوم، ثم اغسله بالماء الفاتر فى الصباح، للتخلص من رائحة الإبطين الكريهة.

3- استخدم البطاطس

قطع شرائح رقيقة من البطاطس وافركها على منطقة الإبط لمدة 30 دقيقة ثم اغسليها جيدًا بالماء سوف تتلاشى رائحة الإبط.

4- ضع صودا الخبز مع الليمون

خذ ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز واخلطها مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون واصنعى عجينة ثم دلكى الخليط على الإبط لمدة 10 دقائق بحركة دائرية قبل غسله جيدًا بالماء.

5- استخدم عصير الطماطم

امزج عصير الطماطم مع عصير الليمون ثم ضع الخليط لمدة 10 دقائق حول الإبطين ثم اغسله بالماء البارد.