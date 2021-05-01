هل تحمي جرعة لقاح واحدة من الإصابة بكورونا؟ دراسة بريطانية تجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع بدء حملات التطعيم ضد كورونا في مختلف أنحاء العالم، طرح البعض سؤالا حول فعالية الحصول على جرعة واحدة في الحماية من الإصابة بكوفيد-19.

وأفادت دراسة بريطانية، الجمعة، بأن الأشخاص الذين لم يتعرّضوا للإصابة بمرض كوفيد-19 من قبل، لا يزالون معرضين للعدوى بسلالاته بعد حصولهم على الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بيونتك الأمريكي الألماني، ما يعزز الحاجة إلى أنظمة تطعيم كاملة وسريعة.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال باحثون في الدراسة، التي تم نشرها الجمعة في دورية "ساينس" العلمية، إن أولئك الذين تعرّضوا سابقاً لحالات خفيفة أو غير مصاحبة لأعراض كوفيد- 19 "تعززت الوقاية لديهم بشكل كبير" بعد الحصول على جرعة واحدة ضد السلالات التي تمّ رصدها أولاً في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وفحص الباحثون الاستجابات المناعية، بما في ذلك الأجسام المضادة وكل من الخلايا التائية والبائية التي تستطيع محاربة الفيروسات، لدى موظفي الصحة البريطانيين بعدما حصلوا على جرعاتهم الأولى.



وتعرض البعض منهم لكوفيد- 19 منذ فترة بعيدة، تعود إلى مطلع العام الماضي.

وقالت روزماري بويتون، أستاذة علم المناعة وطب الجهاز التنفسي في جامعة "إمبريال كوليدج لندن"، والمعدة الرئيسية للدراسة، في مكالمة مع وسائل إعلام إن "العدوى السابقة تعمل كعنصر رئيسي، فعندما تعززها بلقاح من جرعة واحدة تكون الوقاية فعالة للغاية".

ويبدو أن الدراسة تتعارض مع دراسة أخرى تشير إلى أن الجرعة الأولى من لقاح فايزر تقدم مستوى قوياً من الحماية ضد كوفيد- 19، بما في ذلك بعض سلالاته.