موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا..حرب فيسبوك وكلوب هاوس وأقوى حاسوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

طرحت منصة أنستقرام (المملوكة لشركة فيسبوك) مزايا جديدة لخدمة أنستقرام لايف، في خضم المنافسة القوية بين فيسبوك وكلوب هاوس.

في ظل رحلتها للبحث عن الريادة في مجال التكنولوجيا، لم يفت شركة سامسونج تحقيق تطلعات العملاء من محبي الألعاب الإلكترونية.

تواجه شركة أبل الأمريكية انتقادات من شركات ومطوري تطبيقات الموسيقى عبر الإنترنت، إزاء قواعد الاستخدام التي تفرضها عبر متجرها آب ستور.

ارتفعت إيرادات شركة تويتر 28%، في أول نتائج أعمال تكشف عنها بعد حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأقوى والأكثر تفاعلا.

