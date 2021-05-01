شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيفية فهم نتيجة تحليل الـ PCR للكشف عن كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى ظهور فيروس كورونا وتفشيه إلى ترديد الكثيرين لأسماء عدد من الفحوصات والتحاليل والأشعة التشخيصية التي تساعد في تحديد مدى الإصابة بعدوى الفيروس من عدمه، وتعد أشهر هذه الاختبارات RT-PCT ، وبلازما النقاهة والأشعة المقطعية على الصدر.

ووفقا لتقرير لموقع time now news، عند إجراء اختبار RT-PCR على مريض يشتبه في إصابته بفيروس كورونا عن طريق أخذ مسحات الأنف والحنجرة، يتم إجراء دورات من الاختبارات على العينة ويتم تحديد معايير الإيجابية للعينات من خلال عدد "الدورات.

نتيجة اختبارRT-PCR وعلاقته بمعدلات الانتقال والعدوى

تشير قيمة اختبار PCR إلى عدد الدورات التي تمر بها عينة لتضخيم الحمض النووي الفيروسي وإحضاره إلى مستوى يمكن تتبعه في ظل إعدادات معينة، ويتم جمع العينة من المريض والمعالجة للمساعدة في استخراج الحمض النووي الريبي منه.

قيمه الحمل الفيروسي الذى تعرض له الشخص

يساعد هذا الاختبار أيضا فى تحديد الحمل الفيروسي الموجود في جسمك، كلما انخفضت قيمة الاختبار ، زاد الحمل الفيروسي وبعبارة أخرى ، كان الحمل الفيروسي مرتفعًا جدًا لدرجة أنه في دورات أقل ، ظهر الحمض النووي للفيروس، وكلما زادت قيمة الاختبار ، قل الحمل الفيروسي الذي يُقال إنه في الجسم.

ما هي نتيجة اختبار RT-PCRالسلبية والايجابية لكورونا؟

على الصعيد العالمي، تحدد الإرشادات الطبية أن قيمة التصوير المقطعي المحوسب التي تقل عن الرقم 35 تعني أن الشخص مصاب بفيروس كورونا، تعتبر قيمة الاختبار البالغة 35 وما فوق بمثابة تقرير سلبي.