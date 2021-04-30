"أنا في ورطة".. بايدن خلال بحثه عن قناعه الطبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمضى الرئيس الأمريكي جو بايدن 30 ثانية في البحث عن قناع الوجه الخاص به أثناء ظهوره أمام حشد في جورجيا، ليقول في الميكرون إنه "في ورطة".

ذلك الموقف المحرج هو الثاني لبايدن منذ مارس/آذار الماضي، عندما سقط 3 مرات متتالية على سلم طائرة الرئاسة الأمريكية.



وبعدما اختتم بايدن لقاء في الهواء الطلق بولاية جورجيا، الخميس، للاحتفال بمرور 100 يوم على توليه المنصب، أمضى نحو 30 ثانية، وهو يبحث عن قناعه، ليدرك لاحقا أنه كان في جيبه طوال الوقت، بحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الفيديو، بعد أن ألقى خطابه انضم إليه على خشبة المسرح عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ من الولاية، رافائيل وارنوك وجون أوسوف، لكن شوهد الرئيس وهو يتخبط في ملف معه لكتابة الملاحظات، حيث بدا أنه وضع قناعه في غير مكانه.

وحصل بايدن على بعض المساعدة من زوجته، السيدة الأولى جيل بايدن، التي بحثت في الملف لكنها لم تتمكن من تحديد مكان الكمامة، حتى أنه قال للجمهور المحتشد في الميكروفون: "أنا أبحث عن قناعي.. أنا في ورطة".

وبعد لحظات بدا الرئيس الأمريكي وكأنه يسحب الكمامة من جيبه ورفعها عاليا في الهواء لكي يراها الجميع.

ورغم أن بايدن تم تطعيمه بالكامل، فإن "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" لا تزال تنصح أولئك الذين حصلوا على اللقاح بمواصلة ارتداء الأقنعة إذا حضروا حدثاً في الهواء الطلق مع حشود من الناس، مثل الحفلات الموسيقية أو الأحداث الرياضية.

وأثار إصراره الدؤوب على الاستمرار في ارتداء القناع في أماكن آمنة بشكل واضح جدلاً، حيث ادعى النقاد أن سلوك بايدن يمكن أن يقوض الإيمان بلقاحات «كورونا».

ويقول الرئيس الذي أكمل جرعتين من لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا" في يناير/كانون الثاني إنه يلتزم بالقناع خلال حملة التطعيم الضخمة في أميركا، في محاولة ليكون قدوة حسنة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعرض للإحراج في مارس/ آذار الماضي، عندما سقط 3 مرات متتالية على سلم طائرة الرئاسة الأمريكية.

وأكدت كارين جان بيير، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، للصحفيين الذين كانوا يركبون مع بايدن (78 عاما) الطائرة لحضور الحدث الذي يقام في مركز السيطرة على الأمراض في جورجيا أن "الرئيس بخير 100%".





