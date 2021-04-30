شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية وأطعمة للمصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بسبب الطفرات المفاجئة لفيروس كورونا الجديد، يلعب الطعام الذي تتناوله دورا رئيسيًا في صحتك العامة ومناعتك، وهنا نتناول نصائح وقائمة الأطعمة الصحية لمصابى فيروس كورونا، وفقا لما نشر موقع boldsky.

قائمة الأطعمة الصحية لمرضى فيروس كورونا:

الهدف الأساسي هو استهلاك الأطعمة التي من شأنها أن تساعد في إعادة بناء العضلات والمناعة ومستويات الطاقة.

البروتين:الدجاج والسمك والبيض والبانير وفول الصويا والمكسرات مثل اللوز والجوز وما إلى ذلك والبذور مثل عباد الشمس والشيا وما إلى ذلك. الكربوهيدرات المعقدة:الحبوب الكاملة مثل الراجي أو الشوفان أو القطيفة. الدهون الصحية:الجوز واللوز وزيت الزيتون وزيت الخردل، للشيكولاته الداكنة (للقلق والمزاج والمناعة)، حليب الكركم (للمناعة مرتين في اليوم).

نصائح وأطعمة لتناولها من أجل التعافي بشكل أسرع عندما يصاب الفرد بفيروس كورونا :

-استهلاك مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

- استهلاك فيتامين ج وفيتامين د بشكل أكبر مقارنة بالعناصر الغذائية الأخرى.

- تناول الأطعمة التي من شأنها أن تساعد في إعادة بناء العضلات والمناعة ومستويات الطاقة.

- تناول كميات صغيرة من الشيكولاتة الداكنة مع 70 %على الأقل من الكاكاو.

- اتباع نظام غذائي متوازن مع الكربوهيدرات والدهون والبروتينات المعتدلة.

-تناول مكملات التغذية عن طريق الفم ومضادات الأكسدة لتلبية متطلبات التغذية الجسدية، إذا أصيب المريض بالإسهال، والغثيان.

-تناول الأطعمة المعززة للطاقة مثل الموز أو التفاح أو البرتقال أو عصير الليمون الحلو.

-اشرب الكثير من السوائل ، مثل الماء الدافئ مع النعناع أو أوراق التولسي، وتجنب المشروبات السكرية والقهوة لأنها تؤدي إلى الجفاف.