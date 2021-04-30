شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث «آيفون» يكشف التطبيقات التي تراقب نشاطك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة «أبل» تحديثًا برمجيًا جديدًا عبر نظام التشغيل «iOS 14.5» المتاح لأجهزة «آيفون» و«آيباد» اعتبارًا من الإثنين الماضى، ويؤكد خبراء التقنيات الرقمية أن ميزات التطبيق الجديد تقلق شركة «فيسبوك» لكونه سيسدل الستار على التطبيقات التى تتبع نشاط المستخدمين، ولكن ما قصة هذا التحديث ولماذا تخشى منه فيسبوك؟

ويتيح التحديث الجديد فتح أجهزة «آيفون» و«آيباد» ببصمة وجه معدلة من جانب «أبل»، تتيح لمستخدمى هواتف «آيفون» فتح الشاشة بشكل سريع وعملى دون الحاجة إلى نزع الكمامة، أو إدخال كلمة المرور التقليدية، فضلًا عن التشديدات الصارمة على خصوصية المستخدمين عبر تقنيات تتيح مراقبة خاصية تتبع التطبيقات (ATT)؛ إذ لا تُلزم مطورى التطبيقات والبرامج بـ«فيس بوك» و«جوجل» على تضمين مطالبة أذونات فى التطبيقات قبيل الولوج إلى أجهزة «آيفون» و«آيباد» فحسب إنما يمكنها منع هذه التطبيقات من الولوج إلى الهواتف بشكل نهائى.

وتمنع هذه الخاصية التطبيقات من التقدم بطلب تتبع هاتفك، بمجرد الضغط على مفتاح الإيقاف الذى يقوم بدوره ليخبر هذه التطبيقات أنك لا تريد تعقب نشاط هاتفك بشكل أوتوماتيكى لاحقًا، وهى تحديثات يؤكد خبراء التقنيات الرقمية أنها تُقلق شركة «فيس بوك» التى تنتهك خصوصية مستخدميها حسبما أورده موقع «BRG» التكنولوجى.

ويتطلب تحديث نظام التشغيل الجديد والحصول على الميزة الجديدة التى أصبحت متاحة اعتبارًا من الإثنين الماضى، توافر شرط واحد هو أن يمتلك مستخدم جهاز «آيفون» «أبل ووتش Apple Watch» ومن ثم يمكنه تغيير الإعدادات فى جهاز «آيفون» الخاص به ليحصل على التطبيقات الجديدة.