شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء ضرورية داخل حقيبة مريض كورونا أثناء التوجه إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى الدخول إلى المستشفى للحاجة لدعم طبى، خاصة مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن، وحال الذهاب إلى المستشفى يجب أن تتضمن حقيبة المريض بعض الأدوات الشخصية التى قد يستخدمها ويحتاج إليها طوال فترة بقائه بالمستشفى.

ووفقا لتقرير لموقع "تايمز أوف إنديا"، يجب أن تحتوى حقيبة مريض كورونا على جميع العناصر الشخصية الأساسية خاصة أن المريض يكون فى عزل لا يسمح بالأقارب بالزيارة خلاله لمنع انتشار العدوى.

الهاتف المحمول

شواحن للهاتف

فرشاة أسنان ومعجون أسنان

فرشاة الشعر

ملابس مريحة

ملابس النوم

النعال

الجوارب

ثياب داخلية

عصا المشي (لكبار السن)

مستلزمات النظافة

مرهم الشفة

غسول

مطهر

مناديل

مناديل مبللة

أقنعة للوجه

أشياء ضرورية بحقيبة مريض كورونا أثناء الذهاب إلى المستشفى

الأدوية: إذا كنت تعانى بالفعل من أى نوع من المشكلات الصحية مثل مرض السكرى أو الغدة الدرقية، فلا تنسَى الاحتفاظ بأدويتك المعتادة فى الحقيبة، حتى إذا كنت تعالج من المضاعفات المرتبطة بفيروس كورونا، فلا يجب عليك تخطى الأدوية للأمراض المزمنة، القيام بذلك يمكن أن يضر بصحتك.

وسادة: إذا كنت تحتاج إلى أكثر من وسادة أثناء النوم فمن الأفضل أن تحملها معك يمكن أن تكون الوسائد على شكل حرف U التى يتم أخذها بشكل شائع على الطائرات مفيدة للغاية، حيث يجد المرضى فى كثير من الأحيان الحاجة إلى الاستلقاء فى سرير المستشفى مع رفع النصف العلوي قليلاً.

كتب: فى حالات كورونا، قد تضطر إلى البقاء لمدة أسبوع أو أكثر فى المستشفى من الصعب أن تحافظ على هدوء عقلك عندما تكون بعيدًا عن عائلتك، للتعافى بشكل أسرع، من الضرورى أن تظل إيجابيًا وتحول انتباهك ويمكن أن تكون قراءة الكتب هواية ممتازة أثناء إقامتك في المستشفى، لذلك لا تنسى الاحتفاظ بكتاب في حقيبتك الخاصة بك.