سماعات أذن باستطاعتها أن تقرأ عقلك لتعرف متى تحتاج إلى استراحة ذهنية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 07:40 مساءً - تدعي شركة تكنولوجيا متخصصة بالأعصاب أنّ سماعات الرأس الجديدة الخاصة بها يمكنها قراءة عقلك.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

مقابل 279 دولاراً ، يمكنك طلب Enten مسبقاً ، وهي سماعة رأس واجهة الدماغ والحاسوب (BCI) من Neurable ، التي تتخذ من بوسطن مقراً لها ، والتي تبدو وكأنها زوج عادي من سماعات الرأس الراقية.

إنّ أجهزة استشعار القماش الموجودة في النظام، تتبع الخلايا العصبية الخاصة بك مثل تخطيط كهربية الدماغ المحمول ، وترصد النبضات الكهربائية في دماغك وتعلم كيف تبدو عندما تركز.

يمكن للنظام بعد ذلك إسكات الإشعارات أو رفع “الضوضاء البيضاء” التي تلغي الضوضاء أو حتى اقتراح استراحة لإعادة شحن البطاريات العقلية الخاصة بك.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة Neurable رمسيس ألكايد أنّه استلهم من عمّه إنشاء فكرة سماعة رأس “تقرأ العقل” ، والذي كان قد بنى الأطراف الاصطناعية الخاصة به بعد فقدان ساقيه في حادث سيارة.

وكتب ألكايد ، الحاصل على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة ميشيغان ، في منشور على مدونة: “أصبحت مفتوناً بكيفية الاستفادة من الهندسة لتحسين التنقل البشري ، وبالتالي الاستقلال الذاتي البشري”.

و من خلال هذه العملية ، أدركت أنه من أجل معالجة هذه القضايا الأساسية، كنت بحاجة إلى الذهاب مباشرة إلى المصدر: الدماغ.”

Enten ، والتي تعني باللغة الإسبانية “لكي نفهم” ، تعمل مثل تخطيط كهربية الدماغ ، وتراقب الإشارات الكهربائية التي تولدها الخلايا العصبية في دماغك.

ولكن بدلاً من منصات القطب اللزجة وغير الجذابة ، فإن مستشعراتها مصنوعة من القماش، مما يعني أن سماعات الرأس يمكن أن تنزلق بسهولة لوضعها أوخلعها.

تعمل السماعة على النظرية القائلة بأن البشر عادة ما يكون لديهم فقط ساعتين إلى ثلاث ساعات من الإنتاجية العالية في اليوم ، وتقول أن Enten يمكن أن تقترح فترات راحة ، وتحظر الإشعارات وتزيد من إلغاء الضوضاء لزيادة تركيزك على مدار اليوم بأكمله.

يستخدم التطبيق المصاحب للنظام، خوارزميات التعلم الآلي للتعرف على وقت تركيز عقلك أو تشتيت انتباهك.

يقول ألكايد أنّ Enten ” ذكية ” ، حيث تستفيد من عناصر التحكم السلبية لتقليل الانحرافات ، وعناصر التحكم النشطة لإشعارات كتم الصوت التلقائي عندما تكون منزعجاً.”

ستضيف الواجهة في النهاية فئات جديدة من المقاييس ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست ، مثل تتبع عدد المرات التي تتململ فيها ، وشرب الماء والابتسامة.

كما تتصور الشركة أن تكون قادرة على اختيار أغنية من قائمة التشغيل الخاصة بك بناء على إيماءة الوجه.

بدأت شركة Neurable في أخذ الطلبات المسبقة لـ Enten يوم الثلاثاء: بسعر مخفض وهو 279$ من سعر 399$ الأصلي.

وهذا يجعلها أقل تكلفة بكثير مقارنة بسماعات EEG المحمولة ، والتي تباع بالتجزئة مقابل 1500 دولار.

في الوقت الحالي ، لدى Neurable نموذج أولي يعمل لـ Enten ، ولكن وفقاً لحملة IndieGoGo الخاصة بالشركة ، سيتم شحن المجموعات الوظيفية في مايو 2022.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أفاد باحثون من جامعة براون أنهم قد اختبروا بنجاح نظام bci اللاسلكي القادر على السماح للأشخاص المصابين بالشلل بالكتابة على شاشة الكمبيوتر.

يتم ربط BCIs التقليدية بجهاز إرسال كبير بكابلات طويلة ، لكن العلماء استبدلوا الحبال بجهاز إرسال صغير يجلس فوق رأس المستخدم.

يبلغ قطر الجهاز بوصتين فقط ويتصل بصفّ من القطب الكهربائية داخل القشرة الحركية للدماغ من خلال نفس النوع من المنافذ التي تستخدمها الأنظمة السلكية.

في التجارب، التي اطلق عليها اسم “BrainGate” ، تمكن رجلان مشلولان بسبب إصابات العمود الفقري من الكتابة والنقر على جهاز لوحي فقط من خلال التفكير في الإجراء.

تمكن الرجال من استخدام BCI بشكل مستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة ، بدون ربطهم بالكابلات ، مما أعطى الباحثين بيانات حتى أثناء نومهم.

يقوم ايلون موسك بتطوير BCI لاسلكي مماثل مع Neuralink ، لكنه مزروع في الدماغ بدلاً من الخارج.

حتى الآن تم اختبار Neuralink فقط على الحيوانات: في وقت سابق من هذا الشهر ، استطاع قرد حصل على الزرع من أن يلعب لعبة فيديو Pong بدون عصا التحكم ، باستخدام الإشارة الكهربائية فقط من دماغه.