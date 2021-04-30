ما علاقة وزن جسمك بزيادة فرصة الإصابة بـكوفيد-19 الشديد؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 07:40 مساءً - وجدت دراسة من جامعة أكسفورد، أن الأشخاص الذين يعتبرون ضمن المناطق العليا من نطاق مؤشر كتلة الجسم “الصحي” معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بـ كوفيد-19 الشديد.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع صوت بيروت إنترناشونال جاء فيه …

يتراوح مؤشر كتلة الجسم الصحي بين 18.5 و 25 لكن الدراسة الجديدة تظهر أنه لكل نقطة تزيد عن 23 ، يزيد خطر دخول الشخص إلى المستشفى جراء كوفيد بنسبة خمسة في المائة.

وهم أيضاً عشرة في المائة أكثر عرضة من أقرانهم الأقل حجماً للحصول على علاج العناية المركزة.

ولكن يعتبر الخطر ذو أهمية أكبر لدى البالغين الأصغر سناً، فالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 هم أكثر عرضة لخطر دخول المستشفى بنسبة تسعة في المائة لكل نقطة مؤشر كتلة الجسم فوق 23.

ومن المرجح أيضاً أن يتم قبولهم في وحدة العناية المركزة بنسبة 13 في المائة وأن يموتوا بنسبة 17 في المائة أكثر مما لو كان مؤشر كتلة الجسم لديهم 23 أو أقل.

ونتيجة لذلك ، يقترح مؤلفو الدراسة الجديدة أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والوزن الزائد يجب أن يحصلوا على الأولوية للتلقيح بدلاً من المضي قدماً في نهج العمر.

كشف تحليل ما يقرب من سبعة ملايين سجل صحي مجهول الهوية لأشخاص يعيشون في إنجلترا عن 13,503 مريض كوفيد-19 يحتاجون إلى رعاية المستشفى بين 24 يناير و 30 أبريل 2020.

قارن علماء جامعة أكسفورد مؤشر كتلة الجسم للمريض خلال معركتهم مع كوفيد ووجدوا أن خطر الإصابة بأمراض شديدة يزداد مع وزن الجسم.

وجدت الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض شديدة والوفاة من كوفيد-19 ولكن هذه هي أول دراسة تنظر إلى نطاق مؤشر كتلة الجسم بأكمله.

وكشفت أن وزن الجسم والعمر مرتبطان بخطر المرض.

وقد تبين أن العلاقة أكثر وضوحاً لدى البالغين الأصغر سناً على الرغم من انخفاض أعداد الحالات بشكل عام.

على سبيل المثال ، إنّ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 هم أكثر عرضة بنسبة تسعة في المائة للدخول إلى المستشفى إذا كانت نقطة مؤشر كتلة الجسم أكثر من 23 ، ولكن بالنسبة لشخص ما يزيد عمره عن 80 سنة ، فإن زيادة المخاطر ليست سوى واحد في المائة.

ونتيجة لذلك ، فإن الشخص البالغ من العمر 25 عاماً مع مؤشر كتلة الجسم من 25 ، وهو الحد الأعلى للنطاق “الصحي” ، بحسب هيئة الصحة الوطنية ، هو نقطتي مؤشر كتلة الجسم فوق عتبة 23.

هذا يعني أنه إذا أصيبوا بالفيروس التاجي، فمن المرجح أن يتم إدخالهم إلى المستشفى بنسبة 18 في المائة مقارنة بشخص لديه مؤشر كتلة الجسم من 23.

بالنسبة لرجل متوسط الطول (5 قدم 9بوصة) ،و يبلغ وزن 80 كيلو فيبلغ مؤشر كتلة الجسم 25.

يشير البحث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن ، مع مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 ، عانوا أيضاً من نتائج أسوأ من كوفيد-19.

وجدت الدراسة المنشورة في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء أن خطر دخول المستشفى يزداد تدريجياً فوق مؤشر كتلة الجسم البالغ 23 وكان مستقلاً عن الحالات الصحية الأخرى الموجودة مسبقاً.

قالت الدكتورة كارمن بيرناس ، المؤلفة الرئيسية للدراسة ، من قسم نوفيلد للعلوم الصحية للرعاية الأولية بجامعة أكسفورد: “تظهر دراستنا أنه حتى الوزن الزائد المتواضع للغاية يرتبط بمخاطر أكبر لمضاعفات كوفيد-19 الشديدة والمخاطر ترتفع بشكل حاد مع زيادة مؤشر كتلة الجسم.

“نظهر أيضاً أن المخاطر المرتبطة بالوزن الزائد هي الأكبر لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً ، في حين أن الوزن ليس له تأثير يذكر على فرصك في الإصابة بـكوفيد-19 الشديد بعد سن 80.

“تشير هذه النتائج إلى أن سياسات التطعيم يجب أن تعطي الأولوية للأشخاص الذين يعانون من السمنة ، وخاصة الآن بعد أن تم طرح اللقاح إلى الفئات العمرية الأصغر سنا.ً”

كانت المخاطر المرتبطة بارتفاع مؤشر كتلة الجسم أكبر بالنسبة للسود مقارنة بالبيض ، ولم يكن هناك دليل على أن المخاطر بالنسبة للمجموعات العرقية الأخرى تختلف عن تلك الخاصة بالسكان البيض.

قال البروفيسور بول أفيارد ، الذي شارك في قيادة الدراسة ، من قسم نوفيلد للعلوم الصحية للرعاية الأولية بجامعة أكسفورد: “لا نعرف حتى الآن إذا كان فقدان الوزن يقلل على وجه التحديد من خطر نتائج كوفيد-19 الشديدة ، ولكنه معقول للغاية ، وسيجلب بالتأكيد فوائد صحية أخرى.

“إنّ فقدان الوزن أمر صعب ويمكن أن يساعد استثمار هيئة الصحة الوطنية مؤخراً لتحسين الوصول إلى برامج إدارة الوزن في تقليل شدة كوفيد-19 على مستوى السكان وتقليل الضغط على أنظمة الرعاية الصحية ، مع تقليل مخاطر مرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.’

يقول المؤلفون أنّ دراستهم لها العديد من القيود ، بما في ذلك أن تحليل تأثير مؤشر كتلة الجسم قد يكون محدوداً بسبب العينة الصغيرة من الأشخاص الذين لديهم قياسات مؤشر كتلة الجسم حديثة.

ومع ذلك ، لم تتغير النتائج عندما استبعد الباحثون قياسات مؤشر كتلة الجسم التي كانت قد أخذت قبل أكثر من عام في بداية فترة الدراسة.

وقال الدكتور نافيد ستار ، أستاذ الطب الأيضي في جامعة غلاسكو ، الذي لم يشارك في الدراسة: ” إذا كانت النتائج تعني أن الأشخاص الذين يعيشون مع السمنة يجب أن يحصلوا على لقاحات في وقت سابق، فهذا يعني أن السلطات المعنية يجب أن تنظر في مثل هذا القرار على أساس المخاطر المطلقة.

“والسؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كان مساعدة الناس على فقدان الوزن سيقلل من فرصهم في حدوث مضاعفات خطيرة في الموجات اللاحقة.

تشير الأدلة الدامغة ، بمساعدة هذه الدراسة ، إلى أن هذا هو الحال.

“ما يتعين على معظم البلدان القيام به الآن هو الارتقاء بسياسات التدخل في أسلوب حياتها لمساعدة المزيد من الناس ، وزيادة جهود الوقاية.”