دراسة بريطانية: وفيات كورونا "نادرة" بعد تلقي اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال باحثون بريطانيون، الجمعة، إن الوفيات والإصابات بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) باتت نادرة بعد تلقي اللقاح.

وقال الباحثون إن هناك عددا قليلا جدا ممن أصيبوا بمرض كوفيد-19 من المسنين وممن يعانون من ضعف عام يدخلون إلى المستشفى ويتوفون حتى بعد الحصول على الجرعة الأولى من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا، لكن ذلك لا يعني أن اللقاحات غير فعالة.



وأضاف الباحثون، أثناء عرضهم بيانات ميدانية حول مجموعة من المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات في بريطانيا، أن النتائج أظهرت نوعا ما "فشلا للقاحات" لكن ذلك لم يكن "مستبعدا".

وقال كالوم سيمبل، أستاذ صحة الأطفال وطب الأوبئة بجامعة ليفربول، الذي شارك في الإشراف على البحث: "يحدث ذلك في الغالب للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض شديدة على أي حال، وهي فئة كبار السن، فهم واهنون ومتقدمون في السن جدا".

وقال سيمبل: "لا نقول إن اللقاح غير فعال.. في الحقيقة هذا دليل واقعي ودامغ على فاعليته، لكنه يظهر أيضا أن اللقاح ليس مثاليا".