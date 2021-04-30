اعتقال مجموعة إرهابية تخطط لعمليات قنص وتفجير بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، إلقاء القبض على مجموعة إرهابية مكونة من 11 عنصراً خلال عمليات متفرقة في محافظة ديالى، تخطط لقنص وتفجير.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن "قواتها وبعملية استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على 11 إرهابياً في نواحي أبو صيدا وبني سعد والعبارة في محافظة ديالى".

وأوضح البيان، أنه "تبين أنهم كانوا يحاولون استهداف الأجهزة الأمنية والأهالي الأبرياء بالعبوات الناسفة والقنص، وقد تم تدوين أقوالهم بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".



وأطلقت قوات الرد السريع، الأربعاء، حملة عسكرية واسعة، استهدفت الوصول إلى مناطق نائية في المحافظة لم تصل لها أي قوة منذ أكثر من عقد.



وتشهد أطراف محافظة ديالى خروقات أمنية متكررة يستغلها تنظيم "داعش" لشن هجماته.



وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني، بسقوط قتلى وجرحى في هجوم إرهابي لتنظيم داعش خلال الساعات الأولى من ليل الجمعة، مستهدفاً نقطة تفتيش في محافظة كركوك، شمال العراق.



وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365"، إن "عناصر تنظيم داعش شنوا هجوماً على نقطة للجيش العراقي ودورية تابعة لمركز شرطة داقوق بالقرب من السيطرة الشمالية في قضاء داقوق بكركوك".



وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل 3 عناصر من الشرطة وإصابة اثنين آخرين، كما أصيب 3 جنود بجروح متفاوتة".



وتطارد القوات العراقية منذ نحو أكثر من عام عناصر تنظيم "داعش" بعد عودة نشاطاتهم الإرهابية وتنفيذ سلسلة من الهجمات التي تستهدف المدن والقطاعات الأمنية.



واعتمد التنظيم عقب خسارته للمدن التي سيطر عليها عقب أحداث يونيو/حزيران 2014، على الاختفاء عند أطراف المدن والمناطق الصحراوية واتخاذها أوكاراً وملاذات للتخطيط وشن الهجمات.