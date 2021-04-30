شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة غنية بفيتامين سى تعزز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما كان تناول الطعام الصحي والمغذي يعتبر أمرًا ضروريًا لتقوية جهاز المناعة، حيث يحمي نظام المناعة القوي جسمك من مسببات الأمراض المختلفة، ويساعدك على التمتع بحياة طويلة وصحية، وعلى الرغم من أن تعزيز نظام الدفاع الطبيعي للجسم عملية تستغرق وقتًا طويلاً، إلا أن إضافة جرعة إضافية من العناصر الغذائية مثل فيتامين سي إلى نظامك الغذائي يمكن أن يعطي دفعة صغيرة لصحتك المناعية.

ويلعب فيتامين سى أو حمض الأسكوربيك العديد من الأدوار الرئيسية في الجسم، حيث يُعرف الفيتامين القابل للذوبان في الماء بدوره في دعم نظام المناعة الصحي، كما أنه يساعد على منع العدوى وإصلاح الأنسجة في جميع أنحاء الجسم، حيث إن تناول كمية كافية من هذه المغذيات في النظام الغذائي يمكن أن يشفي الجروح ويصلح ويحافظ على صحة العظام، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلي.. 4 مصادر ممتازة لفيتامين سي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي:

1- البرتقال

البرتقال هو فاكهة حمضية متعددة الاستخدامات يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي بطرق مختلفة، حيث يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة بالبرتقال فى تعزيز صحتنا المناعية وحماية خلايانا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، كما أن البرتقال مفيد أيضًا فى علاج نزلات البرد والحساسية الأخرى، حيث يساعد أيضًا على إنتاج الكولاجين وتقليل مستويات هرمون التوتر.

2- الفلفل الحلو

غالبًا ما يتم تجاهل الخضار عندما يتعلق الأمر بتعزيز صحتنا المناعية، ولكن من المدهش أن الفلفل الحلو يحتوي على كمية متساوية من فيتامين سي مقارنة بأي فاكهة حمضية، هذا الخضار غني أيضًا بالبيتا كاروتين، ويمكن أن تساعد المعادن والفيتامينات الموجودة في الفلفل الحلو على تعزيز النظام المناعى للجسم وتحسين جودة البشرة والحفاظ على صحة عينيك والتقليل من الإجهاد التأكسدي الذي غالبًا ما يضعف جهاز المناعة.

3- الليمون

الليمون هو أحد المصادر المتاحة الأكثر شيوعًا لفيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى التي يمكن أن تساعد في محاربة مسببات الأمراض وتقوية جهاز المناعة لديك، حيث تساعد مضادات الأكسدة الجسم على إزالة الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الخلايا وتسبب العدوى المزمنة، ويحتوى الليمون على كمية كبيرة من الثيامين والريبوفلافين وفيتامين ب6 وحمض البانتوثنيك والنحاس والمنجنيز.

4- الأناناس

تم استخدام الأناناس لعدة قرون لعلاج مشاكل الهضم والالتهابات، حيث يحتوى على كمية عالية من فيتامين سي والمنجنيز، كما أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف الغذائية والبروميلين، ويمكن أن يقلل تناول الأناناس يوميًا من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية، حيث تساهم الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة فى الأناناس في تعزيز المناعة.