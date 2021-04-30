إليكم أسباب “تمدد” المعدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 01:25 مساءً - منذ ساعتين

شاركت طبيبة الغدد الصماء الروسية زوكرا بافلوفا على صفحتها عبر موقع “إنستغرام” أسرارًا حول كيفية تجنب مشكلة تمدد والمساعدة في الهضم.

وأشارت الطبيبة إلى أن أغلب الذين يأكلون بسرعة يواجهون مشكلة مماثلة، وأوصت بشدة بتقليل سرعة الأكل. الأكل السريع هو نتيجة الضغوط الكثيرة، فهو يستخدم لزيادة المشاعر الإيجابية.

يجب مضغ الطعام جيدا لتقليل السرعة. لن يساعدك ذلك على الشعور بالشبع فحسب، بل سيسهل أيضًا عملية الهضم. خلاف ذلك، سيكون هناك ثقل في المعدة.

وأكدت بافلوفا أن طريقة الأكل هذه مفيدة أيضًا لفقدان الوزن نظرًا لحقيقة أن الشبع يحدث بشكل أسرع وبطعام أقل.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الطبيبة أن قاعدة مماثلة تنطبق على الماء – يجب شربه كثيرًا ولفترة طويلة، وإلا فإنه يمكن أن يشكل ضغطا على جدران المعدة.

بشكل عام، من الممكن أن تتمدد وتتقلص المعدة في أي عمر، ولكن من الأفضل منعها من التمدد في سن الشباب، وفقا لها، وذلك بحسب “سبوتنيك”.