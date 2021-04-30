صحة ورشاقة

البروكلى دليلك لعلاج حب الشباب والحفاظ على البشرة

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القاهرة - سامية سيد - البروكلى من الخضروات المهمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، فهو غنى بالزنك ومضادات الأكسدة، لذا أوصى تقرير نشر فى موقع انسايدر، بإدراجه فى النظام الغذائي اليومى للحفاظ على الصحة. 

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وأكد الخبراء أن تناول الكثير من الخضروات الخضراء يمكن أن يقلل الالتهاب والاحمرار، مثل البروكلى والسبانخ لأنه غنى بمادة الكلوروفيل الذى يحتاج الجسم للحصول على بشرة صحية.

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وأوضح التقرير أن المادة النباتية بالبروكلى هى أحد مضادات الأكسدة، لذا فإن تناول الكثير منها يمكن أن يساعد فى تقليل الالتهاب والاحمرار، وهما من المشاكل الجلدية الشائعة، كما يمكن لمضادات الأكسدة أن تساعد الجلد على إصلاح نفسه بسرعة أكبر، ما يقلل الاحمرار أو التورم على الوجه حول حب الشباب.

ويسهم البروكلي فى علاج حب الشباب بسبب خصائصه العلاجية للجلد، فإنه يمكن أن يجعل ندبات حب الشباب تتلاشى بفاعلية مادة الكلوروفيل.

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ويحتوي البروكلي أيضًا على فيتامينات مثل الزنك والذى يعمل على محاربة نزلات البرد، فهو معدن مهم يساعد على تعزيز جهاز المناعة، والنمو الصحي والتطور عند الرضع والأطفال، كما أنه غنى بفيتامين أ وفيتامين ج ، وكلها عناصر حيوية للبشرة الصحية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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