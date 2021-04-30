صحة ورشاقة

لمواجهة كورونا.. وصول أولى شحنات المساعدات الطبية الأمريكية للهند

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأمريكية، الجمعة، إلى الهند التي تشهد ارتفاعاً هائلاً في عدد الإصابات والوفيات بـ"كوفيد-19".

وحطت طائرة الشحن العسكرية "سوبر جالاكسي" بأكثر من 400 أسطوانة أكسجين إلى جانب معدات المستشفيات الأخرى ونحو مليون من معدات الفحص السريع لفيروس في مطار نيودلهي الدولي، بينما تواجه العاصمة الهندية أزمة صحية غير مسبوقة.


وتشهد الهند حالياً معدل انتشار قياسي للوباء يتمثل بأكثر من 370 ألف إصابة و3600 وفاة يومياً.

وأطلقت دول عدة وعدت بتقديم مساعدة عملية دولية واسعة.

وجاء تسليم المعدات الطبية الأمريكية على متن الطائرة التي أقلعت من قاعدة تريفيس العسكرية في كاليفورنيا، بعد محادثات خلال الأسبوع الجاري بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس الخميس إن "الولايات المتحدة تسلم شحنات تزيد قيمتها عن مئة مليون دولار من أجل تقديم مساعدات عاجلة في الأيام المقبلة لشركائنا في الهند".

وأكد مسؤولون أمريكيون إن الرحلات الخاصة التي ستنقل معدات تبرع بها أفراد وشركات، ستستمر الأسبوع المقبل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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