"كارنيفاك- كوف".. روسيا تنتج أول لقاح كورونا للحيوانات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت هيئة الرقابة الزراعية في روسيا، الجمعة، إن البلاد أنتجت أول دفعة في العالم تضم 17000 جرعة من لقاح كورونا للحيوانات.

وسجلت روسيا اللقاح "كارنيفاك-كوف" في مارس/آذار بعد أن أظهرت التجارب قدرته على إنتاج أجسام مضادة لمرض "كوفيد-19" في الكلاب والقطط والثعالب وحيوان المنك.



وقالت هيئة الرقابة الزراعية "روسيل خوزنادزور" في بيان إن الدفعة الأولى سيتم توريدها إلى عدة مناطق روسية.

وأضافت أن شركات من ألمانيا واليونان وبولندا والنمسا وقازاخستان وطاجيكستان وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية ولبنان وإيران والأرجنتين أبدت اهتمامها بشراء اللقاح.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من مخاطر انتقال الفيروس بين الإنسان والحيوان.

وقالت الهيئة إن اللقاح سيكون قادراً على حماية الأنواع المعرضة للخطر ومنع حدوث طفرات للفيروس.