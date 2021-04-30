شكرا لقرائتكم حمامة على رأس مصلٍّ.. فيديو من الحرم المكي يخطف القلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بينما كان يقيم صلاته، وقفت حمامة فوق رأس مصل في الحرم المكي، ليشعل الفيديو وسائل التواصل.

فقد انتشر مقطع فيديو يظهر رجلاً يقيم صلاته فيما أصرت الحمامة على الوقوف فوق رأسه دون أن تتحرك أبداً.

وأثار الفيديو المتداول إعجاب رواد التواصل، حاصداً مئات اللاعجابات، وشهد أيضاً إعادة تغريد لمرات كثيرة.

رفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف

يشار إلى أن الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام كانت رفعت الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من ١٤ مسارا إلى ٢٥ مسارا، وتمت إعادة ترتيب مسارات صحن المطاف حيث خصص منها ٤ مسارات لكبار السن وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أوضح قبل أيام، مدير عام الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن التوسع جاء لتسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

إلأى ذلك، أشار إلى أن الرئاسة سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، داعيا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.