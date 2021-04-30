شكرا لقرائتكم خبر عن تفاحة فى اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب.. فيها 7 فوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أنك تعرف التعبير المألوف "تفاحة فى اليوم تغنيك عن الطبيب"، فعلى الرغم من أن الأبحاث تظهر أن تناول المزيد من التفاح قد لا يرتبط فعليًا بزيارات أقل للطبيب، فإن إضافة التفاح إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين العديد من جوانب صحتك.

الفوائد الصحية للتفاح

ارتبط التفاح بعدد من الفوائد التي يمكن أن تساعد في تعزيز الصحة على المدى الطويل.

مغذية للغاية

يحتوى التفاح على عناصر غذائية مهمة، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

توفر تفاحة متوسطة الحجم العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 95

الكربوهيدرات: 25 جرام

الألياف: 4.5 جرام

فيتامين ج: 9% من القيمة اليومية (DV)

النحاس: 5% من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 4% من القيمة اليومية

فيتامين ك: 3% من القيمة اليومية

وعلى وجه الخصوص يعمل فيتامين C كمضاد للأكسدة لتحييد المركبات الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة والوقاية من الأمراض (3 مصدر موثوق).

ويعتبر التفاح أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين وحمض الكافيين والإبيكاتشين.

يدعم صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من التفاح يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الحالات المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب.

وفى الواقع وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 20000 بالغ أن استهلاك كميات أكبر من الفاكهة والخضروات ذات اللحم الأبيض، بما في ذلك التفاح ، كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

قد يكون هذا بسبب وجود مركبات الفلافونويد الموجودة في التفاح ، وهي مركبات ثبت أنها تقلل الالتهاب وتحمي صحة القلب.

يحتوى على مركبات مقاومة للسرطان

يحتوي التفاح على العديد من المركبات التي قد تساعد في منع تكوين السرطان، بما في ذلك مضادات الأكسدة والفلافونويد.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يحمي من سرطان المعدة والقولون والرئتين وتجويف الفم والمريء.

الفوائد الصحية الأخرى

تم ربط التفاح أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى التى يمكن أن تساعد في إبعاد الطبيب، مثل

دعم فقدان الوزن

نظرًا لمحتواها من الألياف ، فقد ثبت أن التفاح يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من تناول السعرات الحرارية ويزيد من فقدان الوزن .

تحسين صحة العظام

وجدت الدراسات البشرية والحيوانية وأنبوب الاختبار أن تناول كمية أكبر من التفاح يمكن أن يرتبط بزيادة كثافة المعادن في العظام وانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تعزيز وظائف المخ

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن تناول التفاح يمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، ومنع التدهور العقلي، وعلامات الشيخوخة البطيئة.

يحمي من الربو

تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول التفاح قد تكون مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالربو.