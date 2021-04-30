كيف تقللين من تناول طفلك للحلويات خلال عيد الفطر السعيد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أبريل 2021 10:34 صباحاً - لأن صحة طفلك أمانة في عنقك، وأنت المسؤولة عنها في الدرجة الأولى، فيجب أن تهتمي بكل ما تقدمينه لطفلك، وخاصة الحلويات والسكريات التي أصبحت السبب الأول للأمراض في العالم، ولذلك تساعدك اختصاصية التغذية ليندا بارود على التعرف على عدة طرق تقللين فيها تناول الحلويات خلال أيام العيد كالآتي.

لماذا يزيد استهلاك الأطفال للحلويات خلال العيد؟

يحب الأطفال الحلويات

تعتقد الأمهات أن الخروج من صيام رمضان لمدة شهر كامل، ثم حلول العيد يعني فرصة للأطفال لكي يأكلوا ما يحبونه.

كما ترى الأمهات أن تناول الحلويات قد يعوض النقص في الوزن الذي حدث للطفل بسبب محاولاته الأولى للصوم.

وترى الأمهات أن العيد مناسبة سعيدة لا يمكن التعبير عن فرحتنا بحلولها إلا من خلال تناول الحلويات وخاصة الكعك والمعمول.

وترى الأمهات أن تناول الحلويات خلال أيام العيد سيكون وجبة مشبعة للصغار؛ لأنها تريد أن ترتاح من الطبخ وتقديم وجبات غداء أساسية في تلك الأيام.

مخاطر تقديم الحلويات بكثرة للأطفال خلال العيد

كل كعكة تحتوي على 200 سعر حراري

تحتوي الحلويات بما فيها الكعك والمعمول على كمية كبيرة من الدهون والزيوت التي تسبب مشاكل الجهاز الهضمي مثل التلبك والمغص والإسهال، فالمعدة تكون مرتاحة خلال الصوم وتقديم الحلويات الشرقية خلال أيام يؤدي للتلبك ومشاكل كثيرة تؤذي الطفل.

تحتوي الحلويات على نسبة كبيرة من السكريات التي تتلف أسنان الصغار.

كما تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي ترفع نسبة السكر في الدم لدى الصغار والكبار.

تضعف الحلويات شهية الأطفال نحو الأغذية الأخرى التي تحتوي على عناصر غذائية هامة مثل البروتين والفيتامينات والمعادن.

تؤدي الحلويات لزيادة وزن سريعة فكل قطعة من الكعك تحتوي على 200 سعر حراري.

نصائح لتقليل استهلاك الحلويات خلال عيد الفطر السعيد

أثناء إعداد الحلويات

أعدي الكعك بدقيق جوز الهند

يفضل أن تستخدم الأم دقيق جوز الهند أثناء إعداد الحلويات في البيت، ومنها الكعك والمعمول لأنه أخف وأفضل من الناحية الصحية من الدقيق الأبيض والسميد.

ويفضل أن ندخل السمن الحيواني الطبيعي بدلاً من السمن النباتي في إعداد الكعك والمعمول والحلويات الأخرى مثل البيتي فور.

كما يفضل أن يستخدم زيت الزيتون في الحلويات بدلاً من الزيوت النباتية الضارة، والتي ترفع نسبة الكوليسترول في الدم.

في يوم العيد

لا تفرطي في تقديم الحلوى لطفلك

ضعي الحلويات في مكان بعيد عن أيدي الأطفال.

لا تسمحي لطفلك بأن يحمل الطبق الذي يحتوي على الحلويات ويدور به على الضيوف، لأنه سوف يقوم بالتهام قطعة في كل مرة مما يزيد من كمية السكريات التي دخلت جسمه.

أعدي عصائر طبيعية طازجة في البيت لأن العصائر الصناعية تحتوي على نسبة كبيرة من السكر الصناعي الذي يضر الطفل.

لا تسمحي لطفلك بأكثر من كعكة وقطعة حلوى خلال النهار.

وقدمي له الوجبات الثلاثة دون تأخير ويتم تناول الحلوى بعدها بساعتين.

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