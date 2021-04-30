أعراض انسداد القناة الدمعية عند الأطفال الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أبريل 2021 10:34 صباحاً - جدول المحتوى

1.أعراض انسداد القناة الدمعية

2.أسباب انسداد القناة الدمعية

3.تشخيص انسداد القناة الدمعية

4.علاج انسداد القناة الدمعية

يتم الحفاظ على مقلة العين رطبة وصحية بواسطة طبقة رقيقة من الدموع التي تنتجها باستمرار الغدة الدمعية الواقعة أسفل الجفن العلوي، في كل مرة ترمش فيها؛ الدموع تندفع نحو الزاوية الداخلية للعين ويتم تصريفها من خلال أنبوبين صغيرين (القناة الدمعية)، تنتقل الدموع إلى الكيس الأنفي الدمعي، ثم إلى القناة الأنفية الدمعية إلى الأنف، وفي النهاية إلى الحلق من أجل البلع يُعرف الانسداد على طول أي نقطة من نظام القناة الدمعية هذا باسم القناة الدمعية المسدودة أو تضيق القناة الدمعية، قال الدكتور أحمد حسنين استشاري العيون إن الأعراض تشمل إفرازات تشبه الصديد، يولد بعض الأطفال مصابين بانسداد (تضيق خلقي) يمكن أن تتسبب مجموعة من الحالات والأحداث في حدوث تضخم الغشاء المخاطي المكتسب، في البالغين، تحدث معظم الحالات بسبب سماكة بطانة القناة مما يؤدي في النهاية إلى الانسداد.

1.أعراض انسداد القناة الدمعية

أعراض انسداد القناة الدمعية

يمكن أن تشمل أعراض انسداد القناة الدمعية ما يلي:

عين غامرة بالدموع.

الدموع تنهمر على الوجه.

تصريف القيح.

مخاط متقشر على طول الرموش.

زيادة التعرض لعدوى العين

2.أسباب انسداد القناة الدمعية

أسباب انسداد القناة الدمعية

تتضمن بعض أسباب انسداد القناة الدمعية ما يلي:

حالات خلقية، يولد بعض الأطفال بانسداد داخل نظام القناة الدمعية، وعادة ما يكون القناة الأنفية الدمعية، فشل الغشاء الرقيق الذي يغلق القناة الأنفية الدمعية في الرحم في الفتح عند الولادة أو بعد فترة وجيزة.

التهابات الأنف المزمنة، قد يؤدي التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى تهيج الأنسجة وتشكيل ندبات قد تسد نظام القناة الدمعية

رضح الأنف - مثل كسر الأنف. قد يتم حظر نظام القناة الدمعية المصاب بسبب النسيج الندبي.

التهاب بطانة القناة الدمعية - في معظم حالات البالغين، تصبح بطانة القناة الدمعية أكثر سمكاً مع تقدم العمر، مما يؤدي في النهاية إلى انسداد.

التهاب الملتحمة - عدوى والتهاب في الملتحمة (الغشاء الرقيق الذي يغطي العين). في حالات نادرة، قد يصاب جهاز القناة الدمعية بالعدوى ويسدها، خاصة بعد الالتهابات الفيروسية.

التهاب كيس الدمع

يمكن للدموع المحبوسة في الكيس الدمعي أن تخلق أرضاً خصبة لتكاثر البكتيريا. يسمى الكيس الأنفي الدمعي المصاب بالتهاب كيس الدمع. تشمل الأعراض:

حمى

احمرار وتورم وألم بجانب جسر الأنف بجانب العين المصابة.

في الحالات الشديدة، قد يشكل الكيس المصاب خراجاً.

3. تشخيص انسداد القناة الدمعية

تشخيص انسداد القناة الدمعية

الفحص البدني بما في ذلك التاريخ الطبي.

فحص العيون للتحقق من الأسباب المحتملة الأخرى.

اختبارات خاصة للتحقق من تصريف الدموع. على سبيل المثال، يتم ضخ سائل خاص في فتحة القناة الدمعية المصابة. يتم تشخيص انسداد القناة الدمعية إذا كان المريض لا يستطيع تذوق السائل في حلقه.

الأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب مأخوذ من منطقة القناة الدمعية (مخطط كيس الدمع).

4.علاج انسداد القناة الدمعية

علاج انسداد القناة الدمعية

يعتمد علاج انسداد القناة الدمعية على السبب، ولكنه قد يشمل:

المراقبة دون تدخل. قد تنفتح القنوات الدمعية عند الطفل تلقائياً قبل سن 12 شهراً.

إذا لم تنفتح القناة الدمعية للطفل من تلقاء نفسها، فقد يكون من الضروري «فرقعة» الغشاء بشكل احترافي. هذه عملية صغيرة تتطلب تخديراً عاماً.

قد يتم طلب تدليك عميق للقناة الأنفية الدمعية للأطفال، ولكن من الصعب القيام بذلك بشكل جيد.

المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية

الجراحة، لعمل ثقب تصريف من نظام القناة الدمعية إلى الأنف (فغر كيس الدمع أو DCR).

التصريف الجراحي للخراج، إذا لزم الأمر.

الاستخدام المتكرر للكمادات الساخنة.

أدوية تسكين الآلام.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.