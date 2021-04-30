مشاكل صحية “مجهولة” وراء آلام القدم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 31 دقيقة

ذكر موقع “مايو كلينيك” الطبي أهم المشاكل الصحية وراء آلام الأقدام، وهي:

الاعتلال العصبي السكري

هو نوع من تلف الأعصاب الذي يحدث كمضاعفات لمرض السكري، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إصابة الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، غالبًا ما يؤدي الاعتلال العصبي السكري إلى تلف الأعصاب في الساقين والقدمين.

النقرس

النقرس هو شكل شائع ومعقد من التهاب المفاصل، وأحد الأسباب الشائعة لآلام القدمين ويمكن أن يصيب أي شخص، يتميز بنوبات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والاحمرار في مفصل واحد أو أكثر، وغالبًا في إصبع القدم الكبير.

النتوءات العظمية

هي نتوءات متطورة تظهر على العمود الفقري وفي الأطراف العظمية حيث تلتقي العظام ببعضها البعض في المفصل، ما يؤدي إلى تلف بهشاشة العظام وبالتالي يؤثر على الأقدام وحركة السير.

مسمار القدم

إذا كان الشخص مصابًا بداء السكري أو حالة أخرى تتسبب في ضعف تدفق الدم إلى الأقدام، يصبح أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات مسامير القدم، وهي طبقات سميكة وصلبة من الجلد تظهر عندما يحاول الجلد حماية نفسه من الاحتكاك والضغط، غالبًا ما تظهر على القدمين أو أصابع القدمين.

التهاب وتر العرقوب

يحدث التهاب وتر العرقوب بشكل شائع عند العدائين كما أنه شائع أيضًا لدى الأشخاص في منتصف العمر الذين يمارسون الرياضة مثل التنس أو كرة السلة، يمكن علاج معظم حالات التهاب وتر العرقوب برعاية منزلية بسيطة نسبيًا، وذلك بحسب “سبوتنيك”.