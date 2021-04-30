"كارثة كورونا" بالهند.. مسؤول يكشف موعد انحسار أزمة الأكسجين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول تنفيذي كبير في قطاع الصناعة بالهند، إنه من المتوقع أن تنحسر أزمة إمدادات الأوكسجين الطبي الحادة في الهند بحلول منتصف مايو/أيار.

وأوضح أن ذلك مع ارتفاع الإنتاج 25% واستعداد البنية التحتية للنقل لمواجهة زيادة الطلب الناجمة عن الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وعانت عشرات المستشفيات في مدن مثل نيودلهي ومومباي من نقص في الغاز في أبريل/نيسان، مما دفع أقارب المرضى إلى البحث عن أسطوانات الأكسجين وأحياناً دون جدوى.

وأوضح مولوي بانيرجي، من شركة "ليندي" أكبر منتج في البلاد إن استهلاك الأكسجين الطبي في الهند ارتفع أكثر من ثمانية أضعاف من المستويات المعتادة إلى نحو 7200 طن يومياً هذا الشهر.

وقال بانيرجي الذي يرأس أنشطة ليندي في مجال الغاز في جنوب آسيا لـ"رويترز"، الخميس: "هذا هو سبب الأزمة لأنه لم يكن أحد مستعداً لها خاصة مع الزيادة الحادة الكبيرة".

وأضاف أن شركة ليندي وموردين آخرين يزيدون من الإنتاج إلى أكثر من 9 آلاف طن يومياً في المجمل بحلول منتصف مايو/أيار.

وقال بانيرجي إن أزمة لوجستية تعرقل أيضاً النقل السريع للأكسجين من مناطق الفائض في شرق الهند إلى المناطق الشمالية والغربية المتضررة بشدة وسيتم حلها في الأسابيع المقبلة.