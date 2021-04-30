كورونا حول العالم.. زيادة قياسية لإصابات الهند ووفيات البرازيل تتجاوز 400 ألف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من149.67 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثلاثة ملايين و290675.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.



13 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إنها سجلت 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 29 أبريل/نيسان هبوطاً من 20 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الخالية من الأعراض ارتفع إلى 19 بعد أن كانت 14 قبل يوم، ولا تصنفها الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حالياً 90655، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





البرازيل تتجاوز 400 ألف وفاة

أصبحت البرازيل، الخميس، ثاني دولة تتخطى 400 ألف حالة وفاة بعد الولايات المتحدة، وحذر خبراء من أن الوفيات اليومية قد تظل مرتفعة لعدة أشهر بسبب بطء التطعيمات وتخفيف القيود الاجتماعية.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل البلاد، الخميس 3100 حالة وفاة جديدة ب"كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 401186 حالة وفاة.

وأدى ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا هذا العام إلى الضغط بشدة على المستشفيات في جميع أنحاء البلاد وإلى وفاة 100 ألف شخص خلال ما يزيد قليلاً عن شهر.

وتراجعت وفيات كورونا في البرازيل بشكل طفيف من ذروة بلغت أكثر من أربعة آلاف وفاة في يوم واحد في أوائل أبريل/نيسان، مما دفع العديد من الحكومات المحلية إلى تخفيف الإغلاق.

لكن خبراء الأمراض المعدية حذروا من أن هذا التخفيف سيؤدي إلى بقاء الوفيات مرتفعة لأشهر لأنه لا يمكن الاعتماد على اللقاحات وحدها لاحتواء الفيروس، وقال خبيران إنهما يتوقعان استمرار متوسط معدل الوفيات فوق ألفين في اليوم.

وأظهرت البيانات تسجيل البرازيل أيضاً 69389 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، مما رفع إجمالي الإصابات لأكثر من 14.5 مليون.





زيادة قياسية يومية بإصابات الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت 386452، الجمعة، في الوقت الذي قفز فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 3498 خلال الـ24 ساعة الماضية .

وذكرت إحصاءات "رويترز" أن الهند أضافت 7.7 مليون إصابة إلى إجمالي عدد الحالات منذ نهاية فبراير/شباط عندما اكتسبت الموجة الثانية زخماً، وفي المقابل، استغرقت الهند ما يقرب من ستة أشهر لإضافة 7.7 مليون إصابة سابقة.





ألمانيا تسجل 24329 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و381597 بعد تسجيل 24329 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 82850 بعد تسجيل 306 حالات.



